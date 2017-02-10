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10 февраля 2017, 13:13



Сметана из Хакасии признана лучшей. Специалисты Красноярского ЦСМ провели рейтинговую оценку 12 образцов сметаны отечественных производителей.

В ходе исследований в нескольких образцах были выявлены нарушения требований качества, а один вообще сняли с проверки еще на стадии дегустации, сообщается на официальном сайте krascsm.ru. Эксперты отмечают, что растительных добавок не было выявлено ни в одном образце, но в некоторых существенно было занижено количество полезных молочнокислых бактерий. Например, в сметане торговой марки «Президент» (Тульская область) - в 83 раза. В образце «Деревенская утренней дойки» (Бурятия) жирность оказалась в 1,5 раза меньше заявленной – 20 процентов вместо 30, кроме того, установлено завышенное содержание дрожжей - почти в 9 раз выше нормы. Комиссия единогласно приняла решение о снятии продукции этой торговой марки с рейтинговой оценки. Тем не менее, подводя итог исследований, зампредседателя дегустационной комиссии ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина отметила: «В отличие от результатов прошлых лет в этот раз мы можем констатировать положительные изменения в качестве и безопасности для потребителя сметаны. Станет ли это хорошей тенденцией, покажут время и следующие рейтинговые оценки». Итоги рейтинговой оценки сметаны: 1. «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира 30% - 22,8 балла. 2. «Никольское здоровье» (Емельяновский район), массовая доля жира 25% - 22,3 балла. 2. «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира 20% - 22,3 балла. 3. «Домик в деревне» (Новосибирск), массовая доля жира 15% - 21,2 балла. 3. «Сибиржинка» (Минусинск), массовая доля жира 15% - 21,2 балла. 3. «Простоквашино» (Кемерово), массовая доля жира 20% - 21,2 балла. 3. «Село Маслобоево» (Березовский район), массовая доля жира 20% - 21,2 балла. 4. «Фермерская» (Кемерово), массовая доля жира 20% - 21 балл. 5. «Камарчагская» (Железногорск), массовая доля жира 15% - 19,5 балла. 5. «АгроЯрск» (Сухобузимский район Красноярского края), массовая доля жира 20% - 19,6 балла. 6. «Президент» (Тульская область), массовая доля жира 20% - 17,6 балла. Для проверки в магазинах краевой столицы было куплено 12 образцов сметаны, изготовленной на предприятиях республик Бурятия и Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Тульской областей, а также городов Железногорск, Минусинск, Березовского и Емельяновского районов Красноярского края.В ходе исследований в нескольких образцах были выявлены нарушения требований качества, а один вообще сняли с проверки еще на стадии дегустации, сообщается на официальном сайте krascsm.ru.Эксперты отмечают, что растительных добавок не было выявлено ни в одном образце, но в некоторых существенно было занижено количество полезных молочнокислых бактерий. Например, в сметане торговой марки «Президент» (Тульская область) - в 83 раза. В образце «Деревенская утренней дойки» (Бурятия) жирность оказалась в 1,5 раза меньше заявленной – 20 процентов вместо 30, кроме того, установлено завышенное содержание дрожжей - почти в 9 раз выше нормы. Комиссия единогласно приняла решение о снятии продукции этой торговой марки с рейтинговой оценки.Тем не менее, подводя итог исследований, зампредседателя дегустационной комиссии ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина отметила: «В отличие от результатов прошлых лет в этот раз мы можем констатировать положительные изменения в качестве и безопасности для потребителя сметаны. Станет ли это хорошей тенденцией, покажут время и следующие рейтинговые оценки».Итоги рейтинговой оценки сметаны:1. «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира 30% - 22,8 балла.2. «Никольское здоровье» (Емельяновский район), массовая доля жира 25% - 22,3 балла.2. «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира 20% - 22,3 балла.3. «Домик в деревне» (Новосибирск), массовая доля жира 15% - 21,2 балла.3. «Сибиржинка» (Минусинск), массовая доля жира 15% - 21,2 балла.3. «Простоквашино» (Кемерово), массовая доля жира 20% - 21,2 балла.3. «Село Маслобоево» (Березовский район), массовая доля жира 20% - 21,2 балла.4. «Фермерская» (Кемерово), массовая доля жира 20% - 21 балл.5. «Камарчагская» (Железногорск), массовая доля жира 15% - 19,5 балла.5. «АгроЯрск» (Сухобузимский район Красноярского края), массовая доля жира 20% - 19,6 балла.6. «Президент» (Тульская область), массовая доля жира 20% - 17,6 балла.