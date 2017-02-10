Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 февраля 2017, 13:24



В ночь на субботу россияне увидят полутеневое лунное затмение.

Смогут ли увидеть его норильчане? Синоптики обещают ясную тихую морозную ночь. Так что ранним субботним утром стоит посмотреть на небо. Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года. Отметим, необходимыми условиями наступления лунного затмения являются полнолуние и близость Луны к узлу ее орбиты; лунное затмение происходит, когда выполняются одновременно оба эти условия. Полутеневое затмение Луны – это явление, когда спутник Земли полностью погружается в земную полутень на 1,02 своего диаметра. Астрономическое явление будет происходить с 01.34 до 05.53 по Москве, то есть с 06.34 до 09.53 местного времени. Наблюдать его смогут жители всей территории России, кроме Дальнего Востока.Смогут ли увидеть его норильчане? Синоптики обещают ясную тихую морозную ночь. Так что ранним субботним утром стоит посмотреть на небо.Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года.Отметим, необходимыми условиями наступления лунного затмения являются полнолуние и близость Луны к узлу ее орбиты; лунное затмение происходит, когда выполняются одновременно оба эти условия.