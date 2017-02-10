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10 февраля 2017, 13:55



81,1% авиабилетов из Норильска на летний период разошлись в первые десять дней продажи.

Напомним, 1 февраля авиакомпания NordStar открыла первый этап продажи билетов на авиарейсы туда и обратно из Норильска на период реконструкции ВПП аэропорта Норильск. Продажа билетов была открытка по трем направлениям – из Норильска в Москву, Красноярск и Новый Уренгой. По итогам первых десяти дней с момента открытия первой волны продажи билетов было продано 81,8% билетов от общего количества билетов, поступивших в продажу. В период реконструкции аэропорта авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Норильска в Красноярск с частотой шесть рейсов в день на самолетах ATR-42 и ATR-72. Рейсы в Москву будут выполняться на двух типах воздушных судов через Сургут: до Сургута на самолетах ATR-42 и ATR-72, из Сургута до Москвы - на самолетах Boeing 737-800. Дополнительно будет выполняться два ежедневных рейса в Новый Уренгой, откуда пассажиры смогут самостоятельно планировать дальнейшую поездку. Авиакомпания NordStar подвела итоги первой волны продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».Напомним, 1 февраля авиакомпания NordStar открыла первый этап продажи билетов на авиарейсы туда и обратно из Норильска на период реконструкции ВПП аэропорта Норильск. Продажа билетов была открытка по трем направлениям – из Норильска в Москву, Красноярск и Новый Уренгой.По итогам первых десяти дней с момента открытия первой волны продажи билетов было продано 81,8% билетов от общего количества билетов, поступивших в продажу.В период реконструкции аэропорта авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Норильска в Красноярск с частотой шесть рейсов в день на самолетах ATR-42 и ATR-72. Рейсы в Москву будут выполняться на двух типах воздушных судов через Сургут: до Сургута на самолетах ATR-42 и ATR-72, из Сургута до Москвы - на самолетах Boeing 737-800. Дополнительно будет выполняться два ежедневных рейса в Новый Уренгой, откуда пассажиры смогут самостоятельно планировать дальнейшую поездку.