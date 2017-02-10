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10 февраля 2017, 14:25



«Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку.

Во время прошедшего накануне селекторного совещания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются «подтасовкой данных» при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. «Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис. Замминистра отметил, что, среди прочих, в Красноярском крае план фактически не выполнен на 65%. Портал NewsLab.ru сообщает, что Красноярский край попал в число регионов-нарушителей по исполнению программы капремонта.Во время прошедшего накануне селекторного совещания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются «подтасовкой данных» при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана.«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис.Замминистра отметил, что, среди прочих, в Красноярском крае план фактически не выполнен на 65%.