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10 февраля 2017, 14:25

«Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку.


Портал NewsLab.ru сообщает, что Красноярский край попал в число регионов-нарушителей по исполнению программы капремонта.
Во время прошедшего накануне селекторного совещания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются «подтасовкой данных» при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана.
«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис.
Замминистра отметил, что, среди прочих, в Красноярском крае план фактически не выполнен на 65%.
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    Список новостей

 10 февраля 2017 
15:14   Морозная безветренная погода ожидает норильчан в предстоящие выходные. 15:01   «Норникель» - победитель в двух номинациях конкурса РСПП
14:40   В Отделе МВД России по г. Норильску прошел строевой смотр личного состава. 14:38   В Кайеркане начало работать отделение Всероссийского общества инвалидов.
14:36   Сотрудники полиции обращаются к владельцам смартфонов с операционной системой Андроид 14:25   «Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку.
13:55   81,1% авиабилетов из Норильска на летний период разошлись в первые десять дней продажи. 13:24   В ночь на субботу россияне увидят полутеневое лунное затмение.
13:13   Сметана из Хакасии признана лучшей. Специалисты Красноярского ЦСМ провели рейтинговую оценку 12 образцов сметаны отечественных производителей. 12:21   Госдума предлагает давать детям двойные фамилии.
12:21   Меры социальной поддержки граждан в Красноярском крае могут быть расширены. Соответствующие поправки накануне рассмотрели в Законодательном собрании Красноярского края.

 9 февраля 2017 
17:42   Пост весового контроля на Купце в ближайшее время оснастят весовым оборудованием, которое будет работать в автоматическом режиме. 15:41   Норильский колледж искусств в этом году отмечает золотой юбилей. В феврале здесь запланировали немало интересных событий.
14:50   Завтра, 10 февраля, в музее Норильска открывается выставка "От ясачного зимовья до столицы Таймыра", посвященная 350-летию города Дудинка. 13:42   В Норильске перенесен старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"
13:35   Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Норильске пройдет ряд мероприятий. 13:01   26-летний норильчанин предстанет перед судом за присвоение 180 тыс. руб. работодателя.
12:47   Глава КНП, бывший норильчанин, подал в отставку. 12:37   Юные легкоатлеты из ДЮСШ № 3 г. Норильска привезли с краевого первенства 11 медалей.
12:32   Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе. 12:25   Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе.
12:13   МФК «Норильский никель» в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России по мини-футболу на выезде уступил МФК «Динамо» – 2:9. 12:11   В Норильске открылся прием документов в первый класс. В этом году ожидают набрать 2600 первоклашек.
11:21   Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили работников гражданской авиации с профессиональным праздником. 11:10   Убийство на свалке! Норильским следователям требуется помощь очевидцев происшествия.

 8 февраля 2017 
17:45   «Весна» идет. Актеры Норильского заполярного театра драмы готовятся выступить на двух значимых фестивалях. 17:35   Таймыр - единственный такой. Ученые Уральского федерального университета предлагают создать на полуострове национальный парк.
17:28   10 февраля в 18:00 в Музее Норильска состоится презентация выставочного проекта «От ясачного зимовья до столицы Таймыра», посвященного 350-летию города Дудинки. 17:27   Дом на Кирова, 1, отремонтированный в рамках четырехстороннего соглашения, готов принять первых жильцов.
17:20   В пятницу, 10 февраля, стартует 18-й по счету городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». 16:51   Миру – «Мир». Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков прокомментировал старт очередного этапа благотворительной программы ГМК «НН» «Мир новых возможностей».
16:50   «Норникель» получил Гран-при конкурса РСПП за экологическую ответственность. Итоги конкурса подведены сегодня. 15:46   9 и 10 февраля в Норильске пройдет региональный отборочный фестиваль робототехники. На два дня станция юных техников превратится в настоящее поле боя для роботов.
15:13   На лед – ни ногой! Норильчан приглашают принять участие в добровольной акции. 14:30   На 2017 год продлен запрет на вылов нельмы на водных объектах Таймыра, включая Пясинский бассейн.
14:00   Я служил! Норильчане могут принять участие во всероссийской акции. 13:54   В армию – раз в год. Полсотни тундровиков Таймыра и Ямала пополнили ряды
13:34   В понедельник представители ГУ МВД по Красноярскому краю проведут прием граждан в Норильске. 13:24   В Норильске после капитального ремонта готовится к заселению жилой дом на Кирова, 1. Глава города Олег Курилов побывал сегодня на объекте.
12:34   Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили норильчан с Днем российской науки. 11:55   Госдума намерена бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья. Сегодня парламентарии рассмотрят законопроект во втором чтении.
11:45   Убийце врача норильского кожно-венерологического диспансера назначили третью психолого-психиатрическую экспертизу. 11:20   И снова ревность привела к трагедии. Житель Норильска нанес многочисленные ножевые ранения бывшей супруге, затем решил покончить с собой.
11:02   София и Артем – оказались самыми популярными именами среди новорожденных норильчан в 2016-м. 11:01   Панорамы Норильска и столицы Таймыра появилась в сервисе «Яндекс.Карты».

 7 февраля 2017 
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15:53   В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности. 15:50   Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.
15:36   Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск. 15:22   Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.
14:52   В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий ... 14:24   В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.
13:57   Нефтяники углубились в науку. Результатом пятилетней научно-исследовательской деятельности "Роснефти" в Арктике стал уникальный экологический атлас "Карское море". 13:56   Для удобства людей. Пенсионный фонд запускает электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг.
13:56   В Норильске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам интернет-торговли. 13:22   Бывший норильчанин будет курировать налоговую реформу в нефтегазовом секторе. Вместо замминистра Кирилла Молодцова налоговую тематику передают первому замминистра Алексею Текслеру.
13:19   Лыжня зовет! 11 февраля на лыжной базе "Оль-Гуль" пройдёт XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017". 13:11   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре.
13:02   Норильчане будут ездить на озеро Лама на новых костромских катерах. 12:49   «Большой человек из Носковской тундры» отмечает юбилей. В Таймырском Доме народного творчества чествовали почетного гражданина Дудинки Раису Яптунэ.
12:28   Красноярцы пополняют копилку медалей российской сборной России на Универсиаде в Казахстане. 11:46   Дудинского поджигателя, виновного в гибели четверых человек, освободили от уголовной ответственности.
11:43   Арктике нужны специалисты в области логистики, добычи сырья, банковской сферы, а также рабочий персонал. ТАСС опубликовал ... 11:28   Норильчанку будут судить за кражу ювелирных изделий. Женщина дважды наведывалась к приятельнице и каждый раз уходила не с пустыми руками. А вот от правосудия ей теперь не уйти.
11:19   Енисейское речное пароходство ведет активную работу в области обеспечения безопасности. 11:14   Участники программы льготного автокредитования смогут покупать более дорогие машины.
11:13   На корабле и снегоходах. Норильчане примут участие в экспедиции по следам Фритьофа Нансена.

 6 февраля 2017 
17:38   10 февраля в городском Центре культуры Норильска откроется 7-я выставка творческого объединения «Вернисаж». 17:37   В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".
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16:49   На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой. 15:56   Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем ...
15:23   Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием. 13:07   Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.
12:44   В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран. 12:44   К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.
12:42   Начальник Отдела МВД по г. Норильску провел прием граждан по личным вопросам. 12:41   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан, в результате которого погибли два человека.
12:41   МФК «Норильский никель» в рамках 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд ФОНБЕТ-Суперлиги в двухматчевом противостоянии в Троицке уступил И.С.К. «Дина», - 1:4 и 1:2. 12:41   Вниманию граждан, освободившихся из мест лишения свободы
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12:38   В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран. 11:52   Для руководящего состава Норильска провели мобилизационные сборы. Руководители администрации города, госучреждений, предприятий и организаций отправились на стрельбы.
11:11   Долги по налогам и за жилищно-коммунальные услуги будут списывать с банковских счетов неплательщиков в ускоренном порядке. ... 11:10   Накануне в полицию поступило сообщение, что в городскую больницу с ножевым ранением поступила 27-летняя местная жительница. По горячим следам полицейские раскрыли тяжкое преступление.

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40   Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля. 13:38   В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.




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