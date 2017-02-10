Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 февраля 2017, 14:36



Сотрудники полиции обращаются к владельцам смартфонов с операционной системой Андроид

Не устанавливайте на мобильном устройстве и другие файлы, на которые банк отправляет sms-сообщения, приложения, полученные от неизвестных вам источников. Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через sms/mms/e-mail-сообщения. В настройках своего смартфона установите запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и автоматический прием mms-сообщений. Необходимо внимательно отслеживать работу услуги «мобильный банк». В случае утери телефона или sim-карты, незамедлительно обращайтесь в банк с просьбой отключить данную услугу. Если вы стали жертвой телефонных мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 102 или в ближайшую к вам дежурную часть: 47-24-01 (Бегичева, 9), 34-02-02 (Отдел полиции №1, пр. Ленинский, 12), 37-15-12 (Отдел полиции №2 Талнах), 39-19-31 (Отдел полиции №3 Кайеркан). В первую очередь, установите на сотовый телефон антивирусную программу и следите за ее регулярным обновлением.Не устанавливайте на мобильном устройстве и другие файлы, на которые банк отправляет sms-сообщения, приложения, полученные от неизвестных вам источников.Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через sms/mms/e-mail-сообщения.В настройках своего смартфона установите запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и автоматический прием mms-сообщений.Необходимо внимательно отслеживать работу услуги «мобильный банк». В случае утери телефона или sim-карты, незамедлительно обращайтесь в банк с просьбой отключить данную услугу.Если вы стали жертвой телефонных мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 102 или в ближайшую к вам дежурную часть: 47-24-01 (Бегичева, 9), 34-02-02 (Отдел полиции №1, пр. Ленинский, 12), 37-15-12 (Отдел полиции №2 Талнах), 39-19-31 (Отдел полиции №3 Кайеркан).