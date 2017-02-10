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10 февраля 2017, 14:40



В Отделе МВД России по г. Норильску прошел строевой смотр личного состава.

В ходе строевого смотра руководители подразделений уделили особое внимание внешнему виду полицейских: проверили соблюдение личным составом правил ношения установленной формы одежды, состояние предметов обмундирования и обуви, наличие жетонов и нагрудных знаков, тревожную экипировку, соответствие служебных удостоверений занимаемой должности и званию. Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач. В завершении мероприятия заместитель начальника Отдела МВД России по г. Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения. Готовность к несению службы на улицах города продемонстрировали сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, отделения по охране общественного порядка и отдельной роты ДПС ОГИБДД.В ходе строевого смотра руководители подразделений уделили особое внимание внешнему виду полицейских: проверили соблюдение личным составом правил ношения установленной формы одежды, состояние предметов обмундирования и обуви, наличие жетонов и нагрудных знаков, тревожную экипировку, соответствие служебных удостоверений занимаемой должности и званию.Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач.В завершении мероприятия заместитель начальника Отдела МВД России по г. Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения.