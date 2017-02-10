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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:14 Морозная безветренная погода ожидает норильчан в предстоящие выходные.
15:01 «Норникель» - победитель в двух номинациях конкурса РСПП
14:40 В Отделе МВД России по г. Норильску прошел строевой смотр личного состава.
14:38 В Кайеркане начало работать отделение Всероссийского общества инвалидов.
14:36 Сотрудники полиции обращаются к владельцам смартфонов с операционной системой Андроид
14:25 «Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку.
13:55 81,1% авиабилетов из Норильска на летний период разошлись в первые десять дней продажи.
13:24 В ночь на субботу россияне увидят полутеневое лунное затмение.
13:13 Сметана из Хакасии признана лучшей. Специалисты Красноярского ЦСМ провели рейтинговую оценку 12 образцов сметаны отечественных производителей.
12:21 Госдума предлагает давать детям двойные фамилии.[все новости]
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