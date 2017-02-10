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10 февраля 2017, 15:01



«Норникель» - победитель в двух номинациях конкурса РСПП

РСПП определил победителей всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016". Соответствующее распоряжение подписал президент Союза Александр Шохин. Гран-при в номинации "За экологическую ответственность" получил «Норникель», представивший для участия в конкурсе комплексный проект по закрытию Никелевого завода в Норильске. По условиям конкурса, победителем в номинации признается компания, которая набрала наибольшее количество баллов по таким критериям, как снижение воздействия на окружающую среду, наличие сертифицированных систем экологического менеджмента, снижение платы, штрафов, ущербов за негативное воздействие на окружающую среду, а также участие в законотворческой и иной общественной деятельности. Кроме того, «Норникель» занял первое место в номинации "За поддержку и развитие социального предпринимательства". Жюри отметило успехи компании в развитии социального предпринимательства в Заполярье (одно из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей», ориентированной на решение социальных проблем в городах, в которых работает «Норникель»). Проект включает в себя организацию обучающих курсов для жителей Крайнего Севера, решивших самостоятельно заниматься бизнесом в своих городах и финансовую поддержку предпринимателей в виде беспроцентных займов. Награждение победителей конкурса пройдет в марте 2017 г. в ходе Недели российского бизнеса. «Норникель» признан победителем сразу в двух номинациях конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства» и получила главный приз «За экологическую ответственность».РСПП определил победителей всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016". Соответствующее распоряжение подписал президент Союза Александр Шохин.Гран-при в номинации "За экологическую ответственность" получил «Норникель», представивший для участия в конкурсе комплексный проект по закрытию Никелевого завода в Норильске.По условиям конкурса, победителем в номинации признается компания, которая набрала наибольшее количество баллов по таким критериям, как снижение воздействия на окружающую среду, наличие сертифицированных систем экологического менеджмента, снижение платы, штрафов, ущербов за негативное воздействие на окружающую среду, а также участие в законотворческой и иной общественной деятельности.Кроме того, «Норникель» занял первое место в номинации "За поддержку и развитие социального предпринимательства". Жюри отметило успехи компании в развитии социального предпринимательства в Заполярье (одно из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей», ориентированной на решение социальных проблем в городах, в которых работает «Норникель»). Проект включает в себя организацию обучающих курсов для жителей Крайнего Севера, решивших самостоятельно заниматься бизнесом в своих городах и финансовую поддержку предпринимателей в виде беспроцентных займов.Награждение победителей конкурса пройдет в марте 2017 г. в ходе Недели российского бизнеса.