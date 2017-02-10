Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 февраля 2017, 15:14



Морозная безветренная погода ожидает норильчан в предстоящие выходные.

Уходящая неделя выдалась относительно спокойной с умеренными морозами. Сегодня тридцать градусов ниже нуля, к ночи похолодает до -40. Завтра ожидается потепление и ветер 5-10 метров в секунду, столбик термометра покажет от 25 до 30 градусов ниже нуля. Почти такая же погода будет и в воскресение, сообщили сегодня в таймырском центре по гидрометеорологии.