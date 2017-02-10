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10 февраля 2017, 16:33



В Норильске арестовали партию запрещенных косметических лосьонов со спиртом.

Запрещенную к продаже продукцию нашли в киоске «Лото» в Норильске. Специалисты изъяли 44 бутылька душистой воды «Композиция лимон» стоимостью 75 руб. за 250 мл и 29 освежающих лосьонов для жирной и угревой кожи «Композиция лимон» стоимостью 30 руб. за 100 мл. Содержание спирта в обоих средствах превышало 28 %. Напомним, в конце прошлого года волна смертельных отравлений концентратом для ванн «Боярышник» прокатилась по Иркутску. Красноярские специалисты также прогнозировали увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями. После этого был введен запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25 %. В Норильске арестовали партию запрещенных косметических лосьонов со спиртом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Запрещенную к продаже продукцию нашли в киоске «Лото» в Норильске. Специалисты изъяли 44 бутылька душистой воды «Композиция лимон» стоимостью 75 руб. за 250 мл и 29 освежающих лосьонов для жирной и угревой кожи «Композиция лимон» стоимостью 30 руб. за 100 мл. Содержание спирта в обоих средствах превышало 28 %.Напомним, в конце прошлого года волна смертельных отравлений концентратом для ванн «Боярышник» прокатилась по Иркутску. Красноярские специалисты также прогнозировали увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями. После этого был введен запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25 %.