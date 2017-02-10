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10 февраля 2017, 17:59



Норильчане могут регистрировать сделки с недвижимостью по всей стране, не выезжая на материк, благодаря экстерриториальному принципу приема документов на регистрацию прав.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В Норильске он расположен по ул. Талнахская, 20. При этом регистрацией прав, сделок, ограничений и обременений будет заниматься орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости, на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В Росреестре начат прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Теперь собственники могут обратиться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов по месту жительства, вне зависимости от того, где располагается сам объект недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Технологию операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу Росреестр успешно испытал в пяти субъектах Российской Федерации.Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В Норильске он расположен по ул. Талнахская, 20. При этом регистрацией прав, сделок, ограничений и обременений будет заниматься орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости, на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа.