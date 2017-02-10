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10 февраля 2017, 18:06



Следователи завели уголовное дело по факту попытки доведения до самоубийства ребенка через соцсети.

Сейчас следователи устанавливают круг общения девочки, изучают условия проживания, проверяются аккаунты в социальных сетях. По факту попытки доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Как сообщает НИА, со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета России, в минувшее воскресенье, 5 февраля, «13-летняя ученица 7 класса одной из школ города Красноярска совершила попытку самоубийства после поступивших ей от неустановленных лиц через социальную сеть сообщений провоцирующих суицидальное поведение». К счастью, ребенка удалось спасти.Сейчас следователи устанавливают круг общения девочки, изучают условия проживания, проверяются аккаунты в социальных сетях.По факту попытки доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело.