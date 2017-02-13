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13 февраля 2017, 10:51



Разработкой красноярских ученых заинтересовались за рубежом. Инновационные системы аварийной связи для шахт и подземных рудников разработаны на основе сейсмоволн.

Новейшая разработка принадлежит специалистам Красноярского научно-производственного предприятия и исследователям Сибирского федерального университета. Система позволяет поддерживать связь с шахтерами в случае возникновения чрезвычайной ситуации под землей. При этом аппаратура обеспечивает беспроводную передачу аварийного сигнала с глубины более одного километра. Уникальность разработки заключается в использовании сейсмоволн для передачи информации, пояснил руководитель проекта, отметил НПФ "Иридий" Данил Кудинов. «В основе нашей технологии – сейсмосигнал, который позволяет отправлять кодированное сообщение сквозь горную породу без искажений с большим запасом мощности. Сейсмоприемники устанавливаются в структуре горной породы. Таким образом мы повышаем точность и надежность сигнала, передаваемого на поверхность», - пояснил Кудинов. Разработка уже успешно прошла испытания в Хакасии на шахтной выработке и в Приморском крае на угольном разрезе. Красноярская компания в настоящее время ведет переговоры с российскими и зарубежными предприятиями, специализирующимися на создании безопасных бункеров для шахт. Новейшая разработка принадлежит специалистам Красноярского научно-производственного предприятия и исследователям Сибирского федерального университета.Система позволяет поддерживать связь с шахтерами в случае возникновения чрезвычайной ситуации под землей. При этом аппаратура обеспечивает беспроводную передачу аварийного сигнала с глубины более одного километра.Уникальность разработки заключается в использовании сейсмоволн для передачи информации, пояснил руководитель проекта, отметил НПФ "Иридий" Данил Кудинов.«В основе нашей технологии – сейсмосигнал, который позволяет отправлять кодированное сообщение сквозь горную породу без искажений с большим запасом мощности. Сейсмоприемники устанавливаются в структуре горной породы. Таким образом мы повышаем точность и надежность сигнала, передаваемого на поверхность», - пояснил Кудинов.Разработка уже успешно прошла испытания в Хакасии на шахтной выработке и в Приморском крае на угольном разрезе. Красноярская компания в настоящее время ведет переговоры с российскими и зарубежными предприятиями, специализирующимися на создании безопасных бункеров для шахт.