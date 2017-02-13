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13 февраля 2017, 10:51



На Таймыре жителям поселка с самой ветхой инфраструктурой построят современное жилье. Об этом на брифинге сообщил руководитель администрации муниципального района Сергей Ткаченко.

Средства на строительство выделит «Норникель» в ответ на просьбу руководителя районной администрации. О готовности компании вложить в реализацию данного проекта 90 миллионов рублей заявила вице-президент компании Елена Безденежных. Кроме того, с руководством банка АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» она обсудила вопрос софинансирования проекта. В частности, выделения средств на создание инженерной инфраструктуры. Столь важный для Таймыра вопрос поддержали и в правительстве Красноярского края. Предполагается, что реализация данного проекта пройдет в три этапа: проектирование сетей и планировка территории, ввод инженерной системы и части жилого фонда, завершение строительства. Ожидаемые сроки - три года. «Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях – так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для проживания в них геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов Таймыра в 1970-х годах прошлого века селились рядом с объектами «Норильскгазпрома» - дочерним обществом ПАО «ГМК «Норильский Никель», что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, который, к сожалению, по сегодняшний день не соответствует всем предъявляемым требованиям. В нем нет ни социальных объектов, ни учреждений культуры и образования. Именно поэтому Тухард получает такое большое внимание с нашей стороны и находит поддержку инвесторов в лице краевого правительства и градообразующего предприятия», - подчеркнул Сергей Ткаченко. «Нет сомнений в том, что проект строительства современного жилья и коммунальной инфраструктуры для жителей поселка Тухард сельского поселения Караул «Комфортный Таймыр» получит финансовую поддержку и начнет реализацию», - отметил Ткаченко.Средства на строительство выделит «Норникель» в ответ на просьбу руководителя районной администрации. О готовности компании вложить в реализацию данного проекта 90 миллионов рублей заявила вице-президент компании Елена Безденежных. Кроме того, с руководством банка АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» она обсудила вопрос софинансирования проекта. В частности, выделения средств на создание инженерной инфраструктуры. Столь важный для Таймыра вопрос поддержали и в правительстве Красноярского края.Предполагается, что реализация данного проекта пройдет в три этапа: проектирование сетей и планировка территории, ввод инженерной системы и части жилого фонда, завершение строительства. Ожидаемые сроки - три года.«Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях – так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для проживания в них геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов Таймыра в 1970-х годах прошлого века селились рядом с объектами «Норильскгазпрома» - дочерним обществом ПАО «ГМК «Норильский Никель», что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, который, к сожалению, по сегодняшний день не соответствует всем предъявляемым требованиям. В нем нет ни социальных объектов, ни учреждений культуры и образования. Именно поэтому Тухард получает такое большое внимание с нашей стороны и находит поддержку инвесторов в лице краевого правительства и градообразующего предприятия», - подчеркнул Сергей Ткаченко.