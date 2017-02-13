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13 февраля 2017, 10:59



О будущем Таймыра и Эвенкии. Перспективы развития этих регионов обсудили на Полярной комиссии Красноярского края и совета представителей Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов.

Кроме того, собравшиеся обсудили опыт работы многофункциональных центров на территориях муниципалитетов, а также целесообразность создания мобильных служб МФЦ на территории Таймыра и Эвенкии. Представители двух северных территорий края особо отметили важность актуального вопроса оказания государственных услуг представителям коренных малочисленных народов Севера и проблемы с обеспечением связью населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. В частности, речь шла о перспективах социально-экономического развития сельского поселения Хатанга, ходе реализации проектов холдинга УК «Востокуголь», ООО «Арктическая горная компания» на территории Таймыра, а также развития туризма в северных территориях и Арктической зоне края.Кроме того, собравшиеся обсудили опыт работы многофункциональных центров на территориях муниципалитетов, а также целесообразность создания мобильных служб МФЦ на территории Таймыра и Эвенкии. Представители двух северных территорий края особо отметили важность актуального вопроса оказания государственных услуг представителям коренных малочисленных народов Севера и проблемы с обеспечением связью населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов.