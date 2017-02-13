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13 февраля 2017, 11:33



Из страха потерять автомобиль житель Норильска погасил долг перед банком.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Представители закона оповестили мужчину о необходимости возврата долга, а также предупредили о принудительных мерах взыскания. Однако возвращать долг норильчанин не торопился. Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля марки Toyota Caldina, а за несвоевременное исполнение требований представителя закона — исполнительский сбор в размере более 19 тыс. рублей. «Не дожидаясь дальнейших действий судебного пристава, гражданин С. изыскал необходимые средства, оплатил задолженность и исполнительский сбор в полном объеме», - сообщает пресс-служба краевого УФССП. Житель Норильска взял кредит в банке, но выплатить в полном объеме не смог. В результате перед кредитным учреждением накопился долг в 276 тыс. рублей. Кредиторы обратились в суд, который обязал должника погасить весь размер долга.Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Представители закона оповестили мужчину о необходимости возврата долга, а также предупредили о принудительных мерах взыскания. Однако возвращать долг норильчанин не торопился. Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля марки Toyota Caldina, а за несвоевременное исполнение требований представителя закона — исполнительский сбор в размере более 19 тыс. рублей.«Не дожидаясь дальнейших действий судебного пристава, гражданин С. изыскал необходимые средства, оплатил задолженность и исполнительский сбор в полном объеме», - сообщает пресс-служба краевого УФССП.