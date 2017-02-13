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13 февраля 2017, 11:38



Бывший норильчанин причастен к разгрому лифта в гостинице Москвы. Ущерб составил около трех миллионов рублей.

Полиция задержала двух молодых людей 28 лет. Это уроженец Норильска 1988 года рождения, занимающий руководящую должность в одном из столичных банков, и его ровесник - уроженец Украины, работающий инженером. Оба подозреваемых признались в совершении преступления. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По информации телеканала РЕН ТВ, в ночь на 8 февраля двое мужчин разгромили лифт в здании гостиницы «Пекин» в центре Москвы. По данным информатора, с заявлением о произошедшем в полицию обратился начальник службы безопасности гостиницы. Он попросил привлечь к уголовной ответственности двух мужчин, которые, находясь в кабине лифта, нанесли по ней удары ногами. В результате были повреждены панель приказов, дисплей, створки двери, порог двери и другие части кабины. Согласно заявлению материальный ущерб, нанесенный гостинице, оценивается в сумму 2 839 454 рубля 21 копейку.Полиция задержала двух молодых людей 28 лет. Это уроженец Норильска 1988 года рождения, занимающий руководящую должность в одном из столичных банков, и его ровесник - уроженец Украины, работающий инженером. Оба подозреваемых признались в совершении преступления.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).