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13 февраля 2017, 11:56



Хатанга ждет вложений. Порядка 1,5 млрд рублей планируется инвестировать в реконструкцию аэропорта.

Планы масштабной реконструкции аэропорта в Хатанге рассматривали на заседании Полярной комиссии Красноярского края с участием губернатора Виктора Толоконского и непосредственно главы сельского поселения Хатанга Александра Кулешова. По словам министра транспорта края Сергея Еремина, в настоящее время рассматриваются два потенциальных инвестора в лице компании «Роснефть» и «Лукойл». Уже в прошлом году силами авиакомпании «КрасАвиа» в аэропорту был обновлен парк технических средств и реконструирована гостиница для вахтовиков.