Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 12:04



Панты браконьерские. На заседании региональной полярной комиссии подняли вопрос об ущербе дикой природе.

Панты - это молодые рога, которые находят эффективное применение в медицине: в препаратах для повышения иммунитета, потенции и в профилактике некоторых заболеваний. Оленьи панты являются сырьем для пантокрина и пантогематогена, различных биологически активных добавок. Зачастую их вывозят под видом рогов домашних оленей. Добыча пантов на северных территориях превращается в бизнес, порой жестокий и незаконный. Александр Кулешов сообщил комиссии, что в 2015 году браконьеры только с полуострова Таймыр вывезли около трех тонн пантов дикого северного оленя в тот период, когда охота на него запрещена. На заседании региональной полярной комиссии с участием губернатора Красноярского края Виктора Толоконского глава таймырского села Хатанга Александр Кулешов поднял вопрос о незаконной добыче на территории пантов северного оленя.Панты - это молодые рога, которые находят эффективное применение в медицине: в препаратах для повышения иммунитета, потенции и в профилактике некоторых заболеваний. Оленьи панты являются сырьем для пантокрина и пантогематогена, различных биологически активных добавок. Зачастую их вывозят под видом рогов домашних оленей. Добыча пантов на северных территориях превращается в бизнес, порой жестокий и незаконный. Александр Кулешов сообщил комиссии, что в 2015 году браконьеры только с полуострова Таймыр вывезли около трех тонн пантов дикого северного оленя в тот период, когда охота на него запрещена.