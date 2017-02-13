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13 февраля 2017, 12:40



В Норильске в киоске «Лото» арестовали лимонный лосьон.

Напомним, в конце прошлого года волна смертельных отравлений концентратом для ванн «Боярышник» прокатилась по Иркутску. Красноярские специалисты также прогнозировали увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями. После этого был введен запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%. Краевое управление Роспотребнадзора выявило продажу в Норильске запрещенных спиртсодержащих жидкостей. Так, арестована партия из 44 флаконов «душистой воды «Композиция лимон» по 75 руб. штука объемом 250 мл и еще 29 флаконов лосьона с тем же названием по 100 мл ценой в 30 руб. Содержание спирта в продукте составило более 28%. «Запрещенку» продавали в киоске «Лото» на ул. Комсомольской. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело.Напомним, в конце прошлого года волна смертельных отравлений концентратом для ванн «Боярышник» прокатилась по Иркутску. Красноярские специалисты также прогнозировали увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями. После этого был введен запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%.