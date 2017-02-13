Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 12:51



Маленькой норильчанке срочно нужна помощь.

Сейчас Айше надо ехать на очередной курс реабилитации! Нужны средства - более 450 000 рублей! Благотворительный фонд организовал сбор средств на адресную помощь для Айши: Реквизиты БФ «Территория добра»: ИНН: 2457065522 БИК: 040407627 Р/с: 40703810131160016148 Пожертвование на адресную помощь Айше Аллахвереновой. Айша Аллахверенова родилась 7 ноября 2014 года абсолютно здоровой, но спустя 20 дней после рождения врачи увидели первые признаки тяжелого заболевания. В итоге после многочисленных обследований был поставлен диагноз: ДЦП с частичной потерей зрения левого глаза и задержкой развития. Малышка не могла сидеть, брать предметы ручкой, не могла сфокусировать взгляд на родном человеке. Врачи сказали, что шансов поправить здоровье девочки нет и нужно готовиться к самому худшему. Родители не сдались и продолжали бороться за здоровье дочери. Чтобы наступили хоть какие-то улучшения, родителям девочки за 2,5 года пришлось пройти шесть курсов реабилитации, пройти через десятки клиник и услышать сотни мнений специалистов. И, наконец, им удалось найти реабилитационный центр в Китае, благодаря стараниям его специалистов появились первые результаты. Маленькой Айше уже удается самостоятельно сидеть и брать предметы ручкой, она различает лица родных и научилась улыбаться.Сейчас Айше надо ехать на очередной курс реабилитации! Нужны средства - более 450 000 рублей! Благотворительный фонд организовал сбор средств на адресную помощь для Айши:Реквизиты БФ «Территория добра»:ИНН: 2457065522БИК: 040407627Р/с: 40703810131160016148Пожертвование на адресную помощь Айше Аллахвереновой.