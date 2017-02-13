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13 февраля 2017, 13:41



Юные футболисты будут бороться за поездку в спортлагерь лондонской футбольной команды «Челси». В Норильске определили участников федерального финала Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье".

У самых старших ребят (1999-2000 гг. р.) лучшими оказались команды: СОШ № 32, гимназии № 1 и СОШ № 38. Лучшим вратарем признан Денис Лаптенок (СОШ № 32), лучшим бомбардиром – Алексей Сеновалов (СОШ № 38), лучшими игроками – Артем Гертнер (СОШ № 32) и Никита Капинус (гимназия № 1). В возрастной категории 2001-2002 гг. р. лучше всех выступила команда СОШ № 31. Второе место – у СОШ № 17 и третье – у гимназии № 1. Гимназист Дмитрий Изиляев стал лучшим вратарем. Эльсевар Рагимов из 31-й школы получил звание лучшего бомбардира. Лучшими игроками были признаны Александр Бузмаков (СОШ № 31) и Руслан Яхяев (СОШ № 17). Тройка лидеров в возрастной категории 2003-2004 гг. р. выглядит следующим образом: первое место заняла СОШ № 38, второе – СОШ № 13 и третье – СОШ № 6. Дмитрий Бахтеев и Астан Тавасиевиз из 38-й школы признаны лучшим вратарем и лучшим бомбардиром соответственно. Русал Меликов (СОШ № 13) и Александр Мерзляков (СОШ № 6) стали лучшими игроками. В самой юной группе участников проекта (2005-2006 гг. р.) сильнее всех оказалась команда гимназии № 1, за ней следуют ребята из СОШ № 23 и гимназии № 5. Лучшими вратарем и бомбардиром стали ребята из гимназии № 1 Артем Хлюпин и Даниил Аносов. А Ярослав Веселовский (гимназия № 5) и Максим Тимаков (СОШ № 23) признаны лучшими игроками. Финал Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет с 20 марта по 1 апреля в Щелково. В первый заезд определят лучшую сборную школу страны в старшей группе ((1999-2000 гг. р. и 2001-2002 гг. р.). Лучшую команду в младшей группе (2003-2004 гг. р. и 2005-2006 гг. р.) определят во втором заезде. Наградой для команд-победительниц станет поездка в спортивный лагерь лондонской футбольной команды «Челси» и профессиональное покрытие в спортивные залы родных школ. Проект «Мини-футбол – в школу» рассчитан на школьников городов Норильска, Дудинки, Мончегорска, а также поселков Северный и Никель. Это территории присутствия компании «Норникель», которая активно поддерживает проект. Благодаря этому проекту школьники получили преимущество перед своими сверстниками из других регионов страны, потому что выходят во всероссийский финал по итогам школьного, муниципального и районного уровней, минуя зональный и региональный отборы. Стоит также отметить, что в рамках общероссийского проекта профессиональные футболисты из МФК «Норильский никель» проводили в заполярных школах мастер-классы для учащихся. Также было организовано обучение для учителей физкультуры и школьных тренеров. Суперфинальные матчи за третье и первое место совместной программы компании "Норникель", Ассоциации мини-футбола России и Министерства спорта Российской Федерации прошли в Доме физической культуры. Сильнейших выявили в четырех возрастных категориях.У самых старших ребят (1999-2000 гг. р.) лучшими оказались команды: СОШ № 32, гимназии № 1 и СОШ № 38. Лучшим вратарем признан Денис Лаптенок (СОШ № 32),лучшим бомбардиром – Алексей Сеновалов (СОШ № 38), лучшими игроками –Артем Гертнер (СОШ № 32) и Никита Капинус (гимназия № 1).В возрастной категории 2001-2002 гг. р. лучше всех выступила команда СОШ № 31. Второе место – у СОШ № 17 и третье – у гимназии № 1. Гимназист Дмитрий Изиляев стал лучшим вратарем. Эльсевар Рагимов из 31-й школы получил звание лучшего бомбардира. Лучшими игроками были признаны Александр Бузмаков (СОШ № 31) и Руслан Яхяев (СОШ № 17).Тройка лидеров в возрастной категории 2003-2004 гг. р. выглядит следующим образом: первое место заняла СОШ № 38, второе – СОШ № 13 и третье – СОШ № 6. Дмитрий Бахтеев и Астан Тавасиевиз из 38-й школы признаны лучшим вратарем и лучшим бомбардиром соответственно. Русал Меликов (СОШ № 13) и Александр Мерзляков (СОШ № 6) стали лучшими игроками.В самой юной группе участников проекта (2005-2006 гг. р.) сильнее всех оказалась команда гимназии № 1, за ней следуют ребята из СОШ № 23 и гимназии № 5. Лучшими вратарем и бомбардиром стали ребята из гимназии № 1 Артем Хлюпин и Даниил Аносов. А Ярослав Веселовский (гимназия № 5) и Максим Тимаков (СОШ № 23) признаны лучшими игроками.Финал Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет с 20 марта по 1 апреля в Щелково. В первый заезд определят лучшую сборную школу страны в старшей группе ((1999-2000 гг. р. и 2001-2002 гг. р.). Лучшую команду в младшей группе (2003-2004 гг. р. и 2005-2006 гг. р.) определят во втором заезде.Наградой для команд-победительниц станет поездка в спортивный лагерь лондонской футбольной команды «Челси» и профессиональное покрытие в спортивные залы родных школ.Проект «Мини-футбол – в школу» рассчитан на школьников городов Норильска, Дудинки, Мончегорска, а также поселков Северный и Никель. Это территории присутствия компании «Норникель», которая активно поддерживает проект. Благодаря этому проекту школьники получили преимущество перед своими сверстниками из других регионов страны, потому что выходят во всероссийский финал по итогам школьного, муниципального и районного уровней, минуя зональный и региональный отборы.Стоит также отметить, что в рамках общероссийского проекта профессиональные футболисты из МФК «Норильский никель» проводили в заполярных школах мастер-классы для учащихся. Также было организовано обучение для учителей физкультуры и школьных тренеров.