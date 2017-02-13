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13 февраля 2017, 13:55



Начальные звенья. Четвероклассники сдадут свои мини-экзамены в марте и апреле 2017 года.

Апробация, по расписанию Рособрнадзора, будет проходить в три этапа. Определено, что в этом году русский язык ребята сдадут 18-20 апреля, математику – 25 апреля, окружающий мир – 27 апреля. Основу первой части проверочной работы по русскому языку составит диктант. Во вторую часть включены задания на проверку грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы русского литературного языка. Работа по математике проверит умение считать, применять математические знания для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В работу включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического мышления. – В рамках ВПР будет осуществляться проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования, – отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования города Норильска Ирина Похабова. До этого, в марте, результаты обучения планово проверят и на краевом уровне. Контрольные срезы по групповому проекту и читательской грамотности отправят из Норильска в Красноярск. «Групповой проект – это форма предоставления результатов обучения на уровне начального звена, – так что бояться или паниковать нет ни малейшего повода: все, что малыши освоили за время учебы, они продемонстрируют на контрольных работах, которые, по сути, ничем не будут отличаться от обычных итоговых работ. Наши дети на протяжении многих лет показывают достойные знания, поэтому и в этом году мы рассчитываем на аналогичный результат», – пояснила чиновница. Всероссийские проверочные работы (ВПР) дети, оканчивающие начальную школу, напишут согласно приказу Министерства образования РФ о проведении мониторинга качества образования от 27 января 2017 года.Апробация, по расписанию Рособрнадзора, будет проходить в три этапа. Определено, что в этом году русский язык ребята сдадут 18-20 апреля, математику – 25 апреля, окружающий мир – 27 апреля.Основу первой части проверочной работы по русскому языку составит диктант. Во вторую часть включены задания на проверку грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы русского литературного языка.Работа по математике проверит умение считать, применять математические знания для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В работу включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического мышления.– В рамках ВПР будет осуществляться проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования, – отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования города Норильска Ирина Похабова.До этого, в марте, результаты обучения планово проверят и на краевом уровне. Контрольные срезы по групповому проекту и читательской грамотности отправят из Норильска в Красноярск. «Групповой проект – это форма предоставления результатов обучения на уровне начального звена, – так что бояться или паниковать нет ни малейшего повода: все, что малыши освоили за время учебы, они продемонстрируют на контрольных работах, которые, по сути, ничем не будут отличаться от обычных итоговых работ. Наши дети на протяжении многих лет показывают достойные знания, поэтому и в этом году мы рассчитываем на аналогичный результат», – пояснила чиновница.