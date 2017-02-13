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13 февраля 2017, 13:56



В Кайеркане начало работать отделение Всероссийского общества инвалидов.

Как рассказала председатель этой общественной организации Елена Хмарина, 53 кайерканских инвалида в возрасте от 18 лет объединились, чтобы сообща решать проблемы, возникающие у людей с ограниченными возможностями. В планах общества – открытие сапожной и творческой мастерских, подготовка к соревнованиям и конкурсам, проведение различных праздничных мероприятий, встречи и общение со специалистами, волонтерская работа. - Мы приглашаем присоединиться к нам всех, кому нужна поддержка единомышленников. И ждем всех неравнодушных, кто может нам помочь в обустройстве помещения и готов к сотрудничеству на безвозмездной основе, - отметила Елена Владимировна. Связаться с Еленой Хмариной можно по телефону 89135315125. Всероссийское общество инвалидов района Кайеркан Норильска было зарегистрировано в декабре 2016 года. Сейчас в помещении по адресу Норильская,4, которое выделила администрация города, вовсю идет ремонт.Как рассказала председатель этой общественной организации Елена Хмарина, 53 кайерканских инвалида в возрасте от 18 лет объединились, чтобы сообща решать проблемы, возникающие у людей с ограниченными возможностями.В планах общества – открытие сапожной и творческой мастерских, подготовка к соревнованиям и конкурсам, проведение различных праздничных мероприятий, встречи и общение со специалистами, волонтерская работа.- Мы приглашаем присоединиться к нам всех, кому нужна поддержка единомышленников. И ждем всех неравнодушных, кто может нам помочь в обустройстве помещения и готов к сотрудничеству на безвозмездной основе, - отметила Елена Владимировна.Связаться с Еленой Хмариной можно по телефону 89135315125.