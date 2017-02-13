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13 февраля 2017, 14:13



Олег Курилов передал ветерану поздравление президента РФ. Ветерану Великой Отечественной войны Василию Григорьевичу Пашинову исполнилось 90 лет.

Василий Пашинов родился в деревне Крюково Красноярского края. В Норильске работал в «Норильскснабе». Является участником Великой Отечественной войны и войны с Японией. Награжден юбилейными медалями Победы, а также медалью «Жукова» и «За победу над Японией», имеет орден Отечественной войны II степени. Василий Пашинов ведет активную жизнь. Посещает различные массовые мероприятия и много времени проводит за городом на рыбалке. Глава Норильска Олег Курилов поздравил ветерана с 90-летием и передал персональное послание от Владимира Путина. «Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшее испытание военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего», - говорится в поздравлении.Василий Пашинов родился в деревне Крюково Красноярского края. В Норильске работал в «Норильскснабе». Является участником Великой Отечественной войны и войны с Японией. Награжден юбилейными медалями Победы, а также медалью «Жукова» и «За победу над Японией», имеет орден Отечественной войны II степени.Василий Пашинов ведет активную жизнь. Посещает различные массовые мероприятия и много времени проводит за городом на рыбалке.