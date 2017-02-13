Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 14:16



Норильчане могут выбрать проект скульптуры для библиотечного дворика.

Централизованная библиотечная система провела конкурс проектов городской скульптуры "Читай, город!". Предполагаемое место установки скульптуры - Книжный дворик Публичной библиотеки. Ознакомиться с проектами, вышедшими в финал, и проголосовать за тот, который, по вашему мнению, заслуживает воплощения, можно, перейдя по ссылке на голосование: https://docs.google.com/forms/d/1cKy9vHG06q0DecUE2COHPByI2ImWNciO5oSgc76OEHI/viewform?edit_requested=true . На страничке представлены три лучших проекта для народного голосования. Имена авторов не публикуются, чтобы избежать предвзятого отношения. Задача посетителей сайта - выбрать один из проектов-финалистов.