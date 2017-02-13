Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 14:24



По сравнению с прошлой неделей число обращений граждан в скорую помощь сократилось на 100, количество пожаров снизилось вдвое.

С 6 по 12 февраля в Норильске произошло три пожара. Первый из них случился в минувший вторник, ночью в районе Талнах. Во дворе Рудной,7 из-за короткого замыкания в электропроводке поврежден огнем автомобиль ВАЗ2109. 9 февраля в районе Кайеркан погорели две квартиры. Первая - из-за неосторожности при курении в доме 13 по ул. Надеждинская. Второй пожар случился по причине короткого замыкания в электропроводке. Огонь уничтожил мебель и вещи на площади 10 кв.м в одной из квартир по ул. Первомайская 46. Во всех случаях обошлось без пострадавших благодаря бойцам пожарной охраны, оперативно прибывших на места происшествий. За прошедшую неделю диспетчеры скорой помощи зафиксировали 1198 вызовов. Для сравнения: в период с 30 января по 6 февраля - 1298 звонков. Из-за травм различного характера врача на дом вызывали 87 человек, кроме того в состоянии алкогольного опьянения 83. ОРВИ диагностировали у 135 человек, 106 из них – дети, жалующиеся на высокую температуру. Только за выходные к юным пациентам бригада скорой помощи выезжала 86 раз.С 6 по 12 февраля в Норильске произошло три пожара. Первый из них случился в минувший вторник, ночью в районе Талнах. Во дворе Рудной,7 из-за короткого замыкания в электропроводке поврежден огнем автомобиль ВАЗ2109.9 февраля в районе Кайеркан погорели две квартиры. Первая - из-за неосторожности при курении в доме 13 по ул. Надеждинская. Второй пожар случился по причине короткого замыкания в электропроводке. Огонь уничтожил мебель и вещи на площади 10 кв.м в одной из квартир по ул. Первомайская 46. Во всех случаях обошлось без пострадавших благодаря бойцам пожарной охраны, оперативно прибывших на места происшествий.