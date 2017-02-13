Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 14:25



Материнскому капиталу – 10 лет! Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей. На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысячи заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, - ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50. Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР. Это в значительной степени позволит родителям сэкономить время. начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За 10 лет размер материнского капитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей. Обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще не распорядился, уже определились, на что его потратят. Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей. На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысячи заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, - ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50. Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР. Это в значительной степени позволит родителям сэкономить время. Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. За 10 лет размер материнского капитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей. Обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще не распорядился, уже определились, на что его потратят.Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей.На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысячи заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, - ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50.Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР. Это в значительной степени позволит родителям сэкономить время.начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал.За 10 лет размер материнского капитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей. Обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще не распорядился, уже определились, на что его потратят.Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей.На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысячи заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, - ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50.Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР. Это в значительной степени позволит родителям сэкономить время.Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.