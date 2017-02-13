Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 14:40



Нас опять посчитали. В Норильске завершилось выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Шесть участков было обследовано и в Большом Норильске – для этого привлекали шесть интервьюеров, каждый из них должен был обойти определенные адреса и опросить на предмет источников доходов – пенсии, зарплаты, льготы и социальные пособия – 24 домохозяйства. По словам инструкторов Красстата, жители нашего города, как и других регионов края, отвечали на вопросы по-разному: кто-то пытался скрыть данные о своих заработках и выплатах, другие давали полные и развернутые ответы. Напомним, цель данного обследования - получение статистических данных о денежных и совокупных доходах домашних хозяйств, о видах доходных источников, количестве получателей доходов в семьях. Росстат также интересовали доходы людей от работы по найму, самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), объемы натуральных поступлений товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, страховые возмещения и вклады в добровольное страхование, информация о наличии доходов от собственности, выплаченных налогах и налоговых льготах, объеме обязательных платежей и долгового бремени и т. д. Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ. С 2017 года такое обследование будут проводить раз в пять лет, в годы между пятилетними интервалами охват населения наблюдением почти в 3 раза меньше. Публикация итогов наблюдения в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата запланирована на апрель 2018 года. Поквартирный опрос проводился с 28 января по 10 февраля 2017 года. В целом по России обследованию подлежало 160 тысяч домохозяйств. На территории Красноярского края Росстатом для обследования оказалось отобрано 118 участков наблюдения – как в городской, так и в сельской местности.Шесть участков было обследовано и в Большом Норильске – для этого привлекали шесть интервьюеров, каждый из них должен был обойти определенные адреса и опросить на предмет источников доходов – пенсии, зарплаты, льготы и социальные пособия – 24 домохозяйства.По словам инструкторов Красстата, жители нашего города, как и других регионов края, отвечали на вопросы по-разному: кто-то пытался скрыть данные о своих заработках и выплатах, другие давали полные и развернутые ответы.Напомним, цель данного обследования - получение статистических данных о денежных исовокупных доходах домашних хозяйств, о видах доходных источников, количестве получателей доходов в семьях. Росстат также интересовали доходы людей от работы по найму, самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), объемы натуральных поступлений товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, страховые возмещения и вклады в добровольное страхование, информация о наличии доходов от собственности, выплаченных налогах и налоговых льготах, объеме обязательных платежей и долгового бремени и т. д.Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.С 2017 года такое обследование будут проводить раз в пять лет, в годы между пятилетними интервалами охват населения наблюдением почти в 3 раза меньше.Публикация итогов наблюдения в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата запланирована на апрель 2018 года.