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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:21 Гран-при творческого конкурса «Русский Север» получили журналисты ГТРК «Норильск».
16:15 Придется потерпеть. Полисы обязательного медицинского страхования опаздывают в Норильск.
15:42 Министерство здравоохранения приглашает норильчан принять участие в оценке качества медицинских услуг.
15:29 Воспитанники ДЮСШ и ДЮСШ-4 в составе сборной Красноярского края завоевали призовые места на первенстве Сибирского федерального округа по боксу.
15:12 В Красноярске появится Высшая школа автомобильного сервиса.
15:03 Сборная Таймыра участвует в чемпионате Сибирского федерального округа по керлингу среди смешанных команд.
14:40 Нас опять посчитали. В Норильске завершилось выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
14:25 Материнскому капиталу – 10 лет! Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал.
14:24 По сравнению с прошлой неделей число обращений граждан в скорую помощь сократилось на 100, количество пожаров снизилось вдвое.
14:16 Норильчане могут выбрать проект скульптуры для библиотечного дворика.[все новости]
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