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13 февраля 2017, 15:03



Сборная Таймыра участвует в чемпионате Сибирского федерального округа по керлингу среди смешанных команд.

В состав сборной команды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вошли: кандидат в мастера спорта, тренер по керлингу МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Андрей Жарников, спортсмен Геннадий Гуськов и две школьницы из ТМКОУ «Дудинская средняя школа № 7» Полина Царегородцева и Софья Баланда. Путевкой на чемпионат стала победа мужской сборной Таймыра на Кубке Красноярского края по керлингу в конце декабря 2016 года. Напомним, тогда таймырские спортсмены впервые участвовали в краевых соревнованиях и стали лучшими среди десяти команд. В этот раз участниками чемпионата Сибирского федерального округа по керлингу станут 13 смешанных команд из районов Красноярского края, а также Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и других регионов Сибири. Соревнования пройдут в рамках Сибирского фестиваля керлинга, который завершится в Красноярске 19 февраля этого года. С завтрашнего дня в Красноярске стартует чемпионат Сибирского федерального округа по керлингу среди смешанных команд в категории «микст». В соревнованиях наряду с сильнейшими командами из разных городов Сибири участвуют и таймырские керлингисты.В состав сборной команды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вошли: кандидат в мастера спорта, тренер по керлингу МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Андрей Жарников, спортсмен Геннадий Гуськов и две школьницы из ТМКОУ «Дудинская средняя школа № 7» Полина Царегородцева и Софья Баланда.Путевкой на чемпионат стала победа мужской сборной Таймыра на Кубке Красноярского края по керлингу в конце декабря 2016 года. Напомним, тогда таймырские спортсмены впервые участвовали в краевых соревнованиях и стали лучшими среди десяти команд.В этот раз участниками чемпионата Сибирского федерального округа по керлингу станут 13 смешанных команд из районов Красноярского края, а также Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и других регионов Сибири.Соревнования пройдут в рамках Сибирского фестиваля керлинга, который завершится в Красноярске 19 февраля этого года.