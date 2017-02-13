Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 15:12



В Красноярске появится Высшая школа автомобильного сервиса.

Набор в Высшую школу автомобильного сервиса будет объявлен уже 20 июня. Отметим, программа является уникальной и разработана с участием как преподавателей кафедры транспорта СФУ, так и представителей ГК «Медведь Холдинг». Также специалисты компании будут задействованы в учебном процессе. Студенты помимо базовой программы, которая является обязательной для получения университетского диплома государственного образца, смогут освоить модули: «Менеджмент в автосервисе», «Новейшие конструкции автомобилей», «Тенденции автомобилестроения», «Современные технологии автомобильного сервиса», «Бизнес в автосервисе», «Деловой этикет» и так далее. Обучение продлится 4 года и будет идти в формате так называемого прикладного бакалавриата, то есть значительная часть учебного времени будет отведена на практические занятия непосредственно на территории работодателя. В дальнейшем студентам, прошедшим обучение, будет предоставлено трудоустройство в ГК «Медведь Холдинг». Высшая школа автомобильного сервиса (прикладной бакалавриат) от компании «Медведь Холдинг» и СФУ станет первой в этой сфере. 14 февраля Сибирский федеральный университет и группа компаний «Медведь Холдинг» подпишут соглашение о создании базовой кафедры «Высшая школа автомобильного сервиса», в рамках которой и будет проходить обучение. С 1 сентября 2017 года в Красноярске на базе Сибирского федерального университета начнет работу Высшая школа автомобильного сервиса. Школа будет работать под патронажем крупнейшей в регионе дилерской сети автосалонов группы компаний «Медведь Холдинг».Набор в Высшую школу автомобильного сервиса будет объявлен уже 20 июня. Отметим, программа является уникальной и разработана с участием как преподавателей кафедры транспорта СФУ, так и представителей ГК «Медведь Холдинг». Также специалисты компании будут задействованы в учебном процессе. Студенты помимо базовой программы, которая является обязательной для получения университетского диплома государственного образца, смогут освоить модули: «Менеджмент в автосервисе», «Новейшие конструкции автомобилей», «Тенденции автомобилестроения», «Современные технологии автомобильного сервиса», «Бизнес в автосервисе», «Деловой этикет» и так далее.Обучение продлится 4 года и будет идти в формате так называемого прикладного бакалавриата, то есть значительная часть учебного времени будет отведена на практические занятия непосредственно на территории работодателя. В дальнейшем студентам, прошедшим обучение, будет предоставлено трудоустройство в ГК «Медведь Холдинг». Высшая школа автомобильного сервиса (прикладной бакалавриат) от компании «Медведь Холдинг» и СФУ станет первой в этой сфере.14 февраля Сибирский федеральный университет и группа компаний «Медведь Холдинг» подпишут соглашение о создании базовой кафедры «Высшая школа автомобильного сервиса», в рамках которой и будет проходить обучение.