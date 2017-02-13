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13 февраля 2017, 15:29



Воспитанники ДЮСШ и ДЮСШ-4 в составе сборной Красноярского края завоевали призовые места на первенстве Сибирского федерального округа по боксу.

В итоговом протоколе Богдан Андреянов в весовой категории 50 килограммов и Анастасия Гоцкая (75 кг) завоевали серебряные медали. Эреджеп Мухтаров (46 кг) и Карина Федорова (54 кг) стали третьими. Спортсменов тренируют Максим Трофимов, Владимир Лазник и Сергей Могутнов. Соревнования прошли в Минусинске и собрали более 200 участников среди юношей и девушек 2001-2002, а также юниорок 1999-2000 годов рождения.В итоговом протоколе Богдан Андреянов в весовой категории 50 килограммов и Анастасия Гоцкая (75 кг) завоевали серебряные медали. Эреджеп Мухтаров (46 кг) и Карина Федорова (54 кг) стали третьими. Спортсменов тренируют Максим Трофимов, Владимир Лазник и Сергей Могутнов.