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13 февраля 2017, 15:42



Министерство здравоохранения приглашает норильчан принять участие в оценке качества медицинских услуг.

В медицинских организациях Красноярского края продолжается независимая оценка качества оказания медицинских услуг, которая проводится совместно с общественным советом при министерстве здравоохранения. Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи. Граждане оценят условия оказания услуг по таким критериям, как комфортность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений и организаций, доступность получения и удовлетворенность качеством оказания услуг. По результатам подобной работы, проведенной в 2016 году, было собрано более 15 тысяч мнений и установлено, что 82% граждан удовлетворены компетентностью участкового врача, 89% удовлетворены обслуживанием у узких специалистов. Помимо этого, 90% граждан записались на прием к врачу при первом посещении медицинской организации, а 87% пациентов удовлетворены оказанными услугами. Полученные результаты и рекомендации общественного совета полезны при формировании управленческих решений, так как направлены на улучшение условий оказания медицинских услуг в учреждениях региона. В текущем году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится в отношении 85 медицинских учреждений, в том числе в отношении 31 медицинской организации негосударственной формы собственности, участвующих программе ОМС. Медицинские организации, принимающие участие в независимой оценке, разместили информацию о своей деятельности на сайтах и предоставили доступ к интерактивной анкете в электронной форме и на бумажном носителе. Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Красноярского края. Кроме того, опросные анкеты размещены и на официальном сайте Минздрава России. В медицинских организациях Красноярского края продолжается независимая оценка качества оказания медицинских услуг, которая проводится совместно с общественным советом при министерстве здравоохранения. Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи.Граждане оценят условия оказания услуг по таким критериям, как комфортность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений и организаций, доступность получения и удовлетворенность качеством оказания услуг.По результатам подобной работы, проведенной в 2016 году, было собрано более 15 тысяч мнений и установлено, что 82% граждан удовлетворены компетентностью участкового врача, 89% удовлетворены обслуживанием у узких специалистов. Помимо этого, 90% граждан записались на прием к врачу при первом посещении медицинской организации, а 87% пациентов удовлетворены оказанными услугами. Полученные результаты и рекомендации общественного совета полезны при формировании управленческих решений, так как направлены на улучшение условий оказания медицинских услуг в учреждениях региона.В текущем году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится в отношении 85 медицинских учреждений, в том числе в отношении 31 медицинской организации негосударственной формы собственности, участвующих программе ОМС.Медицинские организации, принимающие участие в независимой оценке, разместили информацию о своей деятельности на сайтах и предоставили доступ к интерактивной анкете в электронной форме и на бумажном носителе. Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Красноярского края. Кроме того, опросные анкеты размещены и на официальном сайте Минздрава России.