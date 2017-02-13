Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2017, 16:15



Придется потерпеть. Полисы обязательного медицинского страхования опаздывают в Норильск.

Людей, у кого на руках временные свидетельства, подтверждающие оформление полиса ОМС, а также тех, у кого полисы действительны до 23 января 2017 года, просят не беспокоиться и немного подождать. Для этой категории жителей НПР в поликлиниках города обслуживание ведется по просроченным документам. Сразу, как только в Норильск придет груз с полисами, застрахованных лиц, потенциальных обладателей полисов, информируют путем смс-оповещения. Напомним, филиал РОСНО в нашем городе располагается по адресам: ул. Талнахская, 57а, и ул. Орджоникидзе, 1Б. Задержку полисов по техническим и погодным причинам «Норильским новостям» подтвердили в Норильском филиале «Красноярск-РОСНО-МС» ОАО «РОСНО-МС».Людей, у кого на руках временные свидетельства, подтверждающие оформление полиса ОМС, а также тех, у кого полисы действительны до 23 января 2017 года, просят не беспокоиться и немного подождать. Для этой категории жителей НПР в поликлиниках города обслуживание ведется по просроченным документам. Сразу, как только в Норильск придет груз с полисами, застрахованных лиц, потенциальных обладателей полисов, информируют путем смс-оповещения.Напомним, филиал РОСНО в нашем городе располагается по адресам: ул. Талнахская, 57а, и ул. Орджоникидзе, 1Б.