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13 февраля 2017, 16:21



Гран-при творческого конкурса «Русский Север» получили журналисты ГТРК «Норильск».

Торжественное вручение дипломов и специальных призов от компании прошло на XXV ежегодном Балу российской прессы, участниками которого стали более 800 журналистов печатных и электронных СМИ со всей России, политики, ученые и дипломаты. На конкурс поступило более 100 работ. Все они были разноплановыми и охватывали различные периоды жизни, истории освоения Русского Севера. Однако в финал вышли авторы, наилучшим образом показавшие свое профессиональное мастерство, талант и любовь к Крайнему Северу. Лучшей работой конкурса был признан репортаж ГТРК «Норильск» – «Дудинка. День национальной культуры». «Вне всякого сомнения, в России нет другой компании, и история которой, и настоящее, и будущее тесно связаны с освоением северных территорий страны. Поэтому логичны и идея конкурса, и его результат. Мы сделали важное дело – поддержали региональную журналистику», – отметил секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов. Кроме того, по итогам конкурса были определены работы, занявшие второе и третье места. Их авторами стали журналисты из Надыма, Красноярска и Салехарда. Все они также были отмечены дипломами и ценными призами от компании. Союз журналистов России и «Норникель» подвели итоги первого совместного творческого конкурса «Русский Север».Торжественное вручение дипломов и специальных призов от компании прошло на XXV ежегодном Балу российской прессы, участниками которого стали более 800 журналистов печатных и электронных СМИ со всей России, политики, ученые и дипломаты.На конкурс поступило более 100 работ. Все они были разноплановыми и охватывали различные периоды жизни, истории освоения Русского Севера. Однако в финал вышли авторы, наилучшим образом показавшие свое профессиональное мастерство, талант и любовь к Крайнему Северу.Лучшей работой конкурса был признан репортаж ГТРК «Норильск» – «Дудинка. День национальной культуры».«Вне всякого сомнения, в России нет другой компании, и история которой, и настоящее, и будущее тесно связаны с освоением северных территорий страны. Поэтому логичны и идея конкурса, и его результат. Мы сделали важное дело – поддержали региональную журналистику», – отметил секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов.Кроме того, по итогам конкурса были определены работы, занявшие второе и третье места. Их авторами стали журналисты из Надыма, Красноярска и Салехарда. Все они также были отмечены дипломами и ценными призами от компании.