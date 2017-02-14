Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 10:33



Билеты на речной транспорт на предстоящее лето еще можно приобрести в кассе.

Об этом корреспонденту «Заполярки» сообщили в одной из красноярских касс. Точное количество проданных билетов не подсчитывали, но большая их часть уже продана. Приобрести билеты на теплоход в Норильске можно по адресу: Ленинский проспект, 20, предварительно забронировав их по телефону (3912) 63-25-79. Стоимость брони 550 рублей. Об этом корреспонденту «Заполярки» сообщили в одной из красноярских касс. Точное количество проданных билетов не подсчитывали, но большая их часть уже продана. Приобрести билеты на теплоход в Норильске можно по адресу: Ленинский проспект, 20, предварительно забронировав их по телефону (3912) 63-25-79. Стоимость брони 550 рублей.