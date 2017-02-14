Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 10:33



Форумы социальных технологий "Город – это мы!" объединят энтузиастов Большого Норильска.

Участие в форумах примут представители сообществ, которым небезразлична судьба родного города, которые готовы участвовать в его развитии. Главная задача форума – усилить и объединить сообщества, чтобы сделать город лучше. Городские сообщества – это группы людей, объединенных общими интересами. В Заполярном и Никеле таких сообществ, больших и маленьких, существует более 20, в Норильске и Дудинке – более 30. Форум – это пространство для обмена опытом и идеями, знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами. На площадке «Соседи 2.0» активисты познакомятся с конкретными общественно-полезными делами сообществ из других регионов и придумают свои мероприятия. Креативное пространство «Сообща» позволит сообществам обменяться идеями и ресурсами, найти партнеров. Участники сообщества выполняют разные роли. Это лидеры-организаторы, генераторы идей, проектировщики новых дел, коммуникаторы (налаживающие общение внутри) и «продвигатели» (которые заботятся об известности и развитии сообщества). Для каждой из этих ролей эксперты-практики проведут во время форума тренинги по развитию необходимых навыков и компетенций. В формате ток-шоу участники форума постараются найти ответ на вопрос: «Что важнее для развития города: инфраструктура и среда или люди и сообщества?». Завершится форум награждением самых активных представителей городских сообществ и музыкально-танцевальным флешмобом. Накануне форума в каждом городе запланированы встречи с интересными людьми, пообщаться с которыми будет полезно горожанам: собеседники поделятся идеями по воспитанию детей, поиску своего пути, личностному развитию и др. В Заполярном 3 марта популярный блогер Дарья Домбровская расскажет о воспитании счастливого и успешного ребенка. А тандем Марии Землянухиной и Владислава Коробейникова с позиции психологии научит заряжать себя жизненной энергией и драйвом. В Норильске 17 марта знаменитый театральный педагог Валерия Устинова расскажет о голосе как инструменте влияния на детей. Эксперт по деловому этикету Иван Арцишевский обучит эффективным техникам деловой коммуникации. Автор яркого Всероссийского проекта «Танцевальный Клондайк» Сергей Пичуричкин проведет мастер-класс для всех, кто хочет развивать танцевальное движение. А заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук Художественно-промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин обсудит с заинтересованными горожанами культурный код Норильска. Завершатся так называемые «предфорумы» интеллектуальной игрой между лидерами городских сообществ. Вход на предфорум свободный. Самые активные участники получат пригласительные билеты на форум «Город – это мы!». Форум социальных технологий является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проводится уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Мончегорска и Печенгского района. Инициатором проведения форумов социальных технологий выступил «Норникель». Запланированы они на 4 и 18 марта, сообщает пресс-служба компании.Участие в форумах примут представители сообществ, которым небезразлична судьба родного города, которые готовы участвовать в его развитии. Главная задача форума – усилить и объединить сообщества, чтобы сделать город лучше.Городские сообщества – это группы людей, объединенных общими интересами. В Заполярном и Никеле таких сообществ, больших и маленьких, существует более 20, в Норильске и Дудинке – более 30. Форум – это пространство для обмена опытом и идеями, знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами.На площадке «Соседи 2.0» активисты познакомятся с конкретными общественно-полезными делами сообществ из других регионов и придумают свои мероприятия. Креативное пространство «Сообща» позволит сообществам обменяться идеями и ресурсами, найти партнеров.Участники сообщества выполняют разные роли. Это лидеры-организаторы, генераторы идей, проектировщики новых дел, коммуникаторы (налаживающие общение внутри) и «продвигатели» (которые заботятся об известности и развитии сообщества). Для каждой из этих ролей эксперты-практики проведут во время форума тренинги по развитию необходимых навыков и компетенций.В формате ток-шоу участники форума постараются найти ответ на вопрос: «Что важнее для развития города: инфраструктура и среда или люди и сообщества?». Завершится форум награждением самых активных представителей городских сообществ и музыкально-танцевальным флешмобом.Накануне форума в каждом городе запланированы встречи с интересными людьми, пообщаться с которыми будет полезно горожанам: собеседники поделятся идеями по воспитанию детей, поиску своего пути, личностному развитию и др.В Заполярном 3 марта популярный блогер Дарья Домбровская расскажет о воспитании счастливого и успешного ребенка. А тандем Марии Землянухиной и Владислава Коробейникова с позиции психологии научит заряжать себя жизненной энергией и драйвом.В Норильске 17 марта знаменитый театральный педагог Валерия Устинова расскажет о голосе как инструменте влияния на детей. Эксперт по деловому этикету Иван Арцишевский обучит эффективным техникам деловой коммуникации. Автор яркого Всероссийского проекта «Танцевальный Клондайк» Сергей Пичуричкин проведет мастер-класс для всех, кто хочет развивать танцевальное движение. А заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук Художественно-промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин обсудит с заинтересованными горожанами культурный код Норильска.Завершатся так называемые «предфорумы» интеллектуальной игрой между лидерами городских сообществ. Вход на предфорум свободный. Самые активные участники получат пригласительные билеты на форум «Город – это мы!».Форум социальных технологий является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проводится уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Мончегорска и Печенгского района.