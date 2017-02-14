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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:15 В Дудинке состоялся благотворительный спектакль.
15:53 Сенаторы обеспокоены ходом строительства перинатального центра в Норильске.
15:30 Диксон возрождается. В ближайшее время прогнозируется увеличение населения арктического поселка на 3 тысячи человек.
13:10 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» проводит День стольника.
12:31 В Норильске в связи с усилением ветра вновь объявлено штормовое предупреждение.
12:24 Культурный Таймыр. В Дудинке наградили победителей десятого традиционного конкурса профессионального мастерства работников культуры "Полярная звезда – 2017".
12:19 В ГЦК определили лауреатов музыкального конкурса городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске».
11:59 15 марта 2017 г. на территории РФ проводится Всемирный день прав потребителей под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».
11:53 В Норильске сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку. Она ушла из дома в воскресенье, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
11:36 Российским банкам запретят переводить деньги в онлайн-казино.[все новости]
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