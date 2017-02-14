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14 февраля 2017, 10:43



Представитель ГУ МВД по краю провел прием граждан в Норильске.

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Норильску, на прием к представителю Главного управления пришли три местных жителя. Вопросы оказались разными. Одна из жительниц северного города не согласилась с результатами рассмотрения материала по ее заявлению. Евгений Михайлович взял разрешение вопроса на личный контроль. Были вопросы, связанные с гражданско-правовыми отношениями, по которым гражданам даны подробные разъяснения. Все обратившиеся норильчане будут проинформированы о результатах проверок по своим сообщениям в соответствии с действующим законодательством. Заместитель начальника Инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник внутренней службы Евгений Михайлович Карпушкин провел личный прием граждан в Норильске.Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Норильску, на прием к представителю Главного управления пришли три местных жителя. Вопросы оказались разными. Одна из жительниц северного города не согласилась с результатами рассмотрения материала по ее заявлению. Евгений Михайлович взял разрешение вопроса на личный контроль. Были вопросы, связанные с гражданско-правовыми отношениями, по которым гражданам даны подробные разъяснения.Все обратившиеся норильчане будут проинформированы о результатах проверок по своим сообщениям в соответствии с действующим законодательством.