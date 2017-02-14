Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 10:54



Будущие виртуальные космонавты пройдут испытания на выживание в красноярской тайге.

Проект «Космическая одиссея» стартовал в конце прошлого года. Его участниками стали специалисты завода «Красмаш», АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиосвязь» и студенты опорного вуза - СибГАУ. В самом начале были заявлены 48 человек, после практики на предприятиях оборонной промышленности, тестирования, физподготовки, сдачи нормативов и медобследования остались 15 претендентов. И только шесть счастливчиков получат возможность совершить виртуальный космический полет на тренажере корабля «Союз» в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Ранее министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов выразил надежду на то, что данный проект позволит вырастить первого в Красноярском крае космонавта. В конце февраля участники проекта «Космическая одиссея» три дня проведут в тайге на территории Красноярского края. Сотрудники МЧС проведут для ребят ряд психологических тестов, призванных проверить устойчивость в напряженных ситуациях, сообщает пресс-служба краевого министерства промышленности, энергетики и торговли.Проект «Космическая одиссея» стартовал в конце прошлого года. Его участниками стали специалисты завода «Красмаш», АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиосвязь» и студенты опорного вуза - СибГАУ. В самом начале были заявлены 48 человек, после практики на предприятиях оборонной промышленности, тестирования, физподготовки, сдачи нормативов и медобследования остались 15 претендентов. И только шесть счастливчиков получат возможность совершить виртуальный космический полет на тренажере корабля «Союз» в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.Ранее министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов выразил надежду на то, что данный проект позволит вырастить первого в Красноярском крае космонавта.