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14 февраля 2017, 10:59



Уволен начальник управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления.

В соответствии с документом от 13.02.2017 Сергей Чистов освобожден от должности начальника управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления и уволен с государственной гражданской службы Красноярского края 17 февраля 2017 года по собственной инициативе. Распоряжение вступило в силу со дня подписания. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте правительства Красноярского края.В соответствии с документом от 13.02.2017 Сергей Чистов освобожден от должности начальника управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления и уволен с государственной гражданской службы Красноярского края 17 февраля 2017 года по собственной инициативе.Распоряжение вступило в силу со дня подписания.