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14 февраля 2017, 11:04

Более 200 курсантов в предстоящую летнюю навигацию пройдут практику на судах Енисейского пароходства.


Как сообщили в пресс-службе ЕРП, кадровая политика компании направлена на обеспечение компании квалифицированными специалистами. В связи с этим пароходство тесно взаимодействует с учебными заведениями, готовящими речников. Так, в навигационный период 2017 года в соответствии с заявками пароходства Красноярский институт водного транспорта планирует направить на практику 130 курсантов, Красноярский техникум транспорта и сервиса – 27, Омский институт водного транспорта – 60.
Студенты второго и третьего курсов будут задействованы на должностях мотористов и мотористов-рулевых на протяжении всей навигации. Тем из них, кто в течение учебного года демонстрировал наилучшие результаты, позволят выбрать теплоход, на котором они будут проходить практику.
По итогам практики они получат аттестационные листы – характеристики, заполненные капитанами судов. В них отражаются освоенные навыки, и только при положительных оценках курсант переводится на следующий курс.
В настоящее время проводится работа с учебными заведениями и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» по вопросу выдачи квалификационных свидетельств будущим практикантам. Это документ, удостоверяющий право курсанта занимать должность моториста или моториста-рулевого в штате судоходной компании.
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    Список новостей

 14 февраля 2017 
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12:31   В Норильске в связи с усилением ветра вновь объявлено штормовое предупреждение. 12:24   Культурный Таймыр. В Дудинке наградили победителей десятого традиционного конкурса профессионального мастерства работников культуры "Полярная звезда – 2017".
12:19   В ГЦК определили лауреатов музыкального конкурса городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске». 11:59   15 марта 2017 г. на территории РФ проводится Всемирный день прав потребителей под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».
11:53   В Норильске сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку. Она ушла из дома в воскресенье, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 11:36   Российским банкам запретят переводить деньги в онлайн-казино.
11:04   Более 200 курсантов в предстоящую летнюю навигацию пройдут практику на судах Енисейского пароходства. 10:59   Уволен начальник управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления.
10:54   Будущие виртуальные космонавты пройдут испытания на выживание в красноярской тайге. 10:43   Представитель ГУ МВД по краю провел прием граждан в Норильске.
10:33   Форумы социальных технологий "Город – это мы!" объединят энтузиастов Большого Норильска. 10:33   Билеты на речной транспорт на предстоящее лето еще можно приобрести в кассе.

 13 февраля 2017 
16:21   Гран-при творческого конкурса «Русский Север» получили журналисты ГТРК «Норильск». 16:15   Придется потерпеть. Полисы обязательного медицинского страхования опаздывают в Норильск.
15:42   Министерство здравоохранения приглашает норильчан принять участие в оценке качества медицинских услуг. 15:29   Воспитанники ДЮСШ и ДЮСШ-4 в составе сборной Красноярского края завоевали призовые места на первенстве Сибирского федерального округа по боксу.
15:12   В Красноярске появится Высшая школа автомобильного сервиса. 15:03   Сборная Таймыра участвует в чемпионате Сибирского федерального округа по керлингу среди смешанных команд.
14:40   Нас опять посчитали. В Норильске завершилось выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. 14:25   Материнскому капиталу – 10 лет! Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал.
14:24   По сравнению с прошлой неделей число обращений граждан в скорую помощь сократилось на 100, количество пожаров снизилось вдвое. 14:16   Норильчане могут выбрать проект скульптуры для библиотечного дворика.
14:13   Олег Курилов передал ветерану поздравление президента РФ. Ветерану Великой Отечественной войны Василию Григорьевичу Пашинову исполнилось 90 лет. 13:56   В Кайеркане начало работать отделение Всероссийского общества инвалидов.
13:55   Начальные звенья. Четвероклассники сдадут свои мини-экзамены в марте и апреле 2017 года. 13:41   Юные футболисты будут бороться за поездку в спортлагерь лондонской футбольной команды «Челси». В Норильске определили участников ...
12:51   Маленькой норильчанке срочно нужна помощь. 12:40   В Норильске в киоске «Лото» арестовали лимонный лосьон.
12:04   Панты браконьерские. На заседании региональной полярной комиссии подняли вопрос об ущербе дикой природе. 11:56   Хатанга ждет вложений. Порядка 1,5 млрд рублей планируется инвестировать в реконструкцию аэропорта.
11:38   Бывший норильчанин причастен к разгрому лифта в гостинице Москвы. Ущерб составил около трех миллионов рублей. 11:33   Из страха потерять автомобиль житель Норильска погасил долг перед банком.
11:33   Предпринимателей Норильска и Мончегорска связал телемост. Общие темы обсуждали более 40 социальных предпринимателей, ведущих деятельность в регионах Арктической зоны России. 11:16   Национальные традиции и северный колорит покорили Казахстан. Во время закрытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады в городе ...
10:59   О будущем Таймыра и Эвенкии. Перспективы развития этих регионов обсудили на Полярной комиссии Красноярского края и ... 10:51   На Таймыре жителям поселка с самой ветхой инфраструктурой построят современное жилье. Об этом на брифинге сообщил руководитель администрации муниципального района Сергей Ткаченко.
10:51   Разработкой красноярских ученых заинтересовались за рубежом. Инновационные системы аварийной связи для шахт и подземных рудников разработаны на основе сейсмоволн.

 10 февраля 2017 
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16:33   В Норильске арестовали партию запрещенных косметических лосьонов со спиртом. 16:09   В Норильске суд продлил арест матери двоих детей, задушившей подростка.
15:14   Морозная безветренная погода ожидает норильчан в предстоящие выходные. 15:01   «Норникель» - победитель в двух номинациях конкурса РСПП
14:40   В Отделе МВД России по г. Норильску прошел строевой смотр личного состава. 14:38   В Кайеркане начало работать отделение Всероссийского общества инвалидов.
14:36   Сотрудники полиции обращаются к владельцам смартфонов с операционной системой Андроид 14:25   «Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку.
13:55   81,1% авиабилетов из Норильска на летний период разошлись в первые десять дней продажи. 13:24   В ночь на субботу россияне увидят полутеневое лунное затмение.
13:13   Сметана из Хакасии признана лучшей. Специалисты Красноярского ЦСМ провели рейтинговую оценку 12 образцов сметаны отечественных производителей. 12:21   Госдума предлагает давать детям двойные фамилии.
12:21   Меры социальной поддержки граждан в Красноярском крае могут быть расширены. Соответствующие поправки накануне рассмотрели в Законодательном собрании Красноярского края.

 9 февраля 2017 
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14:50   Завтра, 10 февраля, в музее Норильска открывается выставка "От ясачного зимовья до столицы Таймыра", посвященная 350-летию города Дудинка. 13:42   В Норильске перенесен старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"
13:35   Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Норильске пройдет ряд мероприятий. 13:01   26-летний норильчанин предстанет перед судом за присвоение 180 тыс. руб. работодателя.
12:47   Глава КНП, бывший норильчанин, подал в отставку. 12:37   Юные легкоатлеты из ДЮСШ № 3 г. Норильска привезли с краевого первенства 11 медалей.
12:32   Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе. 12:25   Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе.
12:13   МФК «Норильский никель» в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России по мини-футболу на выезде уступил МФК «Динамо» – 2:9. 12:11   В Норильске открылся прием документов в первый класс. В этом году ожидают набрать 2600 первоклашек.
11:21   Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили работников гражданской авиации с профессиональным праздником. 11:10   Убийство на свалке! Норильским следователям требуется помощь очевидцев происшествия.

 8 февраля 2017 
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17:28   10 февраля в 18:00 в Музее Норильска состоится презентация выставочного проекта «От ясачного зимовья до столицы Таймыра», посвященного 350-летию города Дудинки. 17:27   Дом на Кирова, 1, отремонтированный в рамках четырехстороннего соглашения, готов принять первых жильцов.
17:20   В пятницу, 10 февраля, стартует 18-й по счету городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». 16:51   Миру – «Мир». Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков прокомментировал старт очередного этапа благотворительной программы ГМК «НН» «Мир новых возможностей».
16:50   «Норникель» получил Гран-при конкурса РСПП за экологическую ответственность. Итоги конкурса подведены сегодня. 15:46   9 и 10 февраля в Норильске пройдет региональный отборочный фестиваль робототехники. На два дня станция юных техников превратится в настоящее поле боя для роботов.
15:13   На лед – ни ногой! Норильчан приглашают принять участие в добровольной акции. 14:30   На 2017 год продлен запрет на вылов нельмы на водных объектах Таймыра, включая Пясинский бассейн.
14:00   Я служил! Норильчане могут принять участие во всероссийской акции. 13:54   В армию – раз в год. Полсотни тундровиков Таймыра и Ямала пополнили ряды
13:34   В понедельник представители ГУ МВД по Красноярскому краю проведут прием граждан в Норильске. 13:24   В Норильске после капитального ремонта готовится к заселению жилой дом на Кирова, 1. Глава города Олег Курилов побывал сегодня на объекте.
12:34   Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили норильчан с Днем российской науки. 11:55   Госдума намерена бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья. Сегодня парламентарии рассмотрят законопроект во втором чтении.
11:45   Убийце врача норильского кожно-венерологического диспансера назначили третью психолого-психиатрическую экспертизу. 11:20   И снова ревность привела к трагедии. Житель Норильска нанес многочисленные ножевые ранения бывшей супруге, затем решил покончить с собой.
11:02   София и Артем – оказались самыми популярными именами среди новорожденных норильчан в 2016-м. 11:01   Панорамы Норильска и столицы Таймыра появилась в сервисе «Яндекс.Карты».

 7 февраля 2017 
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15:53   В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности. 15:50   Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.
15:36   Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск. 15:22   Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.
14:52   В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий ... 14:24   В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.
13:57   Нефтяники углубились в науку. Результатом пятилетней научно-исследовательской деятельности "Роснефти" в Арктике стал уникальный экологический атлас "Карское море". 13:56   Для удобства людей. Пенсионный фонд запускает электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг.




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