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14 февраля 2017, 11:04



Более 200 курсантов в предстоящую летнюю навигацию пройдут практику на судах Енисейского пароходства.

Студенты второго и третьего курсов будут задействованы на должностях мотористов и мотористов-рулевых на протяжении всей навигации. Тем из них, кто в течение учебного года демонстрировал наилучшие результаты, позволят выбрать теплоход, на котором они будут проходить практику. По итогам практики они получат аттестационные листы – характеристики, заполненные капитанами судов. В них отражаются освоенные навыки, и только при положительных оценках курсант переводится на следующий курс. В настоящее время проводится работа с учебными заведениями и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» по вопросу выдачи квалификационных свидетельств будущим практикантам. Это документ, удостоверяющий право курсанта занимать должность моториста или моториста-рулевого в штате судоходной компании. Как сообщили в пресс-службе ЕРП, кадровая политика компании направлена на обеспечение компании квалифицированными специалистами. В связи с этим пароходство тесно взаимодействует с учебными заведениями, готовящими речников. Так, в навигационный период 2017 года в соответствии с заявками пароходства Красноярский институт водного транспорта планирует направить на практику 130 курсантов, Красноярский техникум транспорта и сервиса – 27, Омский институт водного транспорта – 60.Студенты второго и третьего курсов будут задействованы на должностях мотористов и мотористов-рулевых на протяжении всей навигации. Тем из них, кто в течение учебного года демонстрировал наилучшие результаты, позволят выбрать теплоход, на котором они будут проходить практику.По итогам практики они получат аттестационные листы – характеристики, заполненные капитанами судов. В них отражаются освоенные навыки, и только при положительных оценках курсант переводится на следующий курс.В настоящее время проводится работа с учебными заведениями и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» по вопросу выдачи квалификационных свидетельств будущим практикантам. Это документ, удостоверяющий право курсанта занимать должность моториста или моториста-рулевого в штате судоходной компании.