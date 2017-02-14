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14 февраля 2017, 11:36



Российским банкам запретят переводить деньги в онлайн-казино.

Как сообщает РБК, законопроект предполагается обсудить на заседании правительства 16 февраля. Министерство финансов РФ планирует запретить банкам переводить деньги россиян в адрес иностранных компаний и людей, замеченных в организации азартных игр. Хотя проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, пользователей за игру наказать нельзя, а закрыть многие такие площадки невозможно - их операторы зарегистрированы в офшорных зонах. Согласно законопроекту перевести деньги компаниям и лицам из черного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: каждый оператор платежной системы должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры. Отметим, контроль над деятельностью азартных заведений в Российской Федерации описан в законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», согласно которому наземные игровые заведения могут размещаться исключительно в специальных игорных зонах, также запрещена регистрация и лицензирование интернет-казино. Из-за этого решения все русскоязычные азартные онлайн-проекты получают лицензии в других странах. Российским банкам запретят переводить деньги в онлайн-казино.Как сообщает РБК, законопроект предполагается обсудить на заседании правительства 16 февраля.Министерство финансов РФ планирует запретить банкам переводить деньги россиян в адрес иностранных компаний и людей, замеченных в организации азартных игр.Хотя проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, пользователей за игру наказать нельзя, а закрыть многие такие площадки невозможно - их операторы зарегистрированы в офшорных зонах.Согласно законопроекту перевести деньги компаниям и лицам из черного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: каждый оператор платежной системы должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.Отметим, контроль над деятельностью азартных заведений в Российской Федерации описан в законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», согласно которому наземные игровые заведения могут размещаться исключительно в специальных игорных зонах, также запрещена регистрация и лицензирование интернет-казино. Из-за этого решения все русскоязычные азартные онлайн-проекты получают лицензии в других странах.