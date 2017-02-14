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14 февраля 2017, 11:53



В Норильске сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку. Она ушла из дома в воскресенье, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Полицейские проверяют возможные места, где может находиться пропавшая, устанавливают круг ее общения, опрашивают родственников, друзей. Приметы девушки: на вид 16-17 лет, волосы темно-русого цвета длиной ниже плеч, глаза большие светло-карие, губы полные, с левой стороны на носу имеется родинка. Из особых примет: шрам на спине. Была одета в куртку темного-синего цвета длиной ниже бедра, с капюшоном с меховой опушкой, вязаную шапку черного цвета с эмблемой белого цвета, темно-синий вязаный хомут (шарф), темно-синие джинсы, зимние кроссовки темно-синего цвета с полосками красного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просим сообщать в дежурную часть отдела МВД по городу Норильску по телефону 47-24-01 (102) или 47-24-26. С сообщением об уходе дочери в понедельник в дежурную часть обратилась ее мать. На поиски несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции Норильска. Стражи порядка организовали разыскные мероприятия, создали специальные поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировки с фотографией девушки направлены во все территориальные подразделения полиции.Полицейские проверяют возможные места, где может находиться пропавшая, устанавливают круг ее общения, опрашивают родственников, друзей.Приметы девушки: на вид 16-17 лет, волосы темно-русого цвета длиной ниже плеч, глаза большие светло-карие, губы полные, с левой стороны на носу имеется родинка. Из особых примет: шрам на спине.Была одета в куртку темного-синего цвета длиной ниже бедра, с капюшоном с меховой опушкой, вязаную шапку черного цвета с эмблемой белого цвета, темно-синий вязаный хомут (шарф), темно-синие джинсы, зимние кроссовки темно-синего цвета с полосками красного цвета.Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просим сообщать в дежурную часть отдела МВД по городу Норильску по телефону 47-24-01 (102) или 47-24-26.