Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 11:59



15 марта 2017 г. на территории РФ проводится Всемирный день прав потребителей под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

В рамках проведения данного праздника территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оказывается помощь в составлении претензий, проектов исковых заявлений, консультации для граждан по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31А, тел 8(3919) 46-90-83. Текущий год ознаменован 55-летием провозглашения первых потребительских прав граждан, впервые озвученных Президентом США Джоном Кеннеди 15 марта 1962 г., путем их законодательного закрепления ведущими государствами мира, вне зависимости от политического режима либо уровня экономического развития: это право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть выслушанным.В рамках проведения данного праздника территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оказывается помощь в составлении претензий, проектов исковых заявлений, консультации для граждан по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31А, тел 8(3919) 46-90-83.