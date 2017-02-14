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14 февраля 2017, 12:19



В ГЦК определили лауреатов музыкального конкурса городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске».

По итогам музыкального конкурса, сообщают организаторы, в лидеры вышли Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, Норильский колледж искусств и Политехнический колледж. Впереди у участников танцевальный конкурс, интеллектуальные игры и конкурс фоторабот. Награждение победителей в личном и командном зачетах состоится на гала-концерте 14 апреля. Кроме того, по итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в краевых молодежных проектах. В конкурсе приняли участие 40 студентов семи вузов и сузов Норильска и Дудинки. В номинации «Народный вокал» победу праздновала Анна Саморокова из НКИ, в «Академическом вокале» – Яна Усенко (НКИ), в «Эстрадном вокале» – Мария Мантрова (НКИ), Екатерина Оганина (НПК) и Настасья Полей (НКИ). В номинации «Эстрадный вокал. Соло. Дебют» первой стала Полина Асьмирко из Таймырского колледжа Дудинки, в «Эстрадном вокале. Малая форма. Дебют» - Анастасия Ломанцова и Ксения Дзынгель (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса), в номинации «ВИА, ИА» - Наталья Левша (НТПТиС), а в «Авторской песне» - группа Black Blizzard (Политехнический колледж) и трио-участников: Мария Мантрова, Снежанна Кравец и Михаил Сариогло из НКИ.По итогам музыкального конкурса, сообщают организаторы, в лидеры вышли Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, Норильский колледж искусств и Политехнический колледж. Впереди у участников танцевальный конкурс, интеллектуальные игры и конкурс фоторабот. Награждение победителей в личном и командном зачетах состоится на гала-концерте 14 апреля. Кроме того, по итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в краевых молодежных проектах.