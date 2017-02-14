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14 февраля 2017, 12:24



Культурный Таймыр. В Дудинке наградили победителей десятого традиционного конкурса профессионального мастерства работников культуры "Полярная звезда – 2017".

Мероприятие стало одним из первых в череде празднования 350-летию Дудинки, 75-летия обороны Диксона, а также Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра». Церемония награждения состоялась в культурно-досуговом центре «Арктика». После награждения для обладателей «Полярной звезды» – музыкантов, хореографов, музейных и библиотечных работников, организаторов социально-культурных зрелищ и т. д. – выступил Брэндон Стоун, певец, композитор и аранжировщик грузинского происхождения, живущий в Германии. Он блестяще исполнил народные, современные, джазовые и популярные композиции, провел интерактивное шоу на сцене «Арктики», тепло пообщался с дудинцами, сказав, что на земле Таймыра живут по-настоящему героические люди.Мероприятие стало одним из первых в череде празднования 350-летию Дудинки, 75-летия обороны Диксона, а также Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».