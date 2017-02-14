Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 12:31



В Норильске в связи с усилением ветра вновь объявлено штормовое предупреждение.

В районе Талнах с 08.45 наступило опасное метеорологическое явление "сильный ветер". Жителям рекомендуют ограничить выход на улицу и выезд на личном автотранспорте. В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей школу разрешают не посещать учащимся первой смены с первого по 11-е классы. По сообщению городского управления по делам ГО и ЧС и по данным синоптиков, сегодня днем в Норильске ожидается небольшой снег, низовая метель, видимость один – два километра. Температура воздуха 30-35 градусов ниже нуля. Ветер южный 11-16 м/сек с порывами 21-26 м/сек.В районе Талнах с 08.45 наступило опасное метеорологическое явление "сильный ветер". Жителям рекомендуют ограничить выход на улицу и выезд на личном автотранспорте.В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей школу разрешают не посещать учащимся первой смены с первого по 11-е классы.