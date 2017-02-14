Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 13:10



Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» проводит День стольника.

В этот раз собранные средства пойдут не только на закупку кормов, но и стерилизацию девяти кошек и двух собак. Для справки: стерилизация кошки стоит две тысячи, собаки – три с половиной. Свои добровольные взносы горожане могут перечислять на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» для финансовой помощи: ОАО Сбербанк России, дополнительный офис №9031/0701 Восточно-Сибирского банка; Расчетный счет:40703810331000000072; ИНН: 2457078835; КПП: 245701001; ОГРН: 1027700132195. В назначении платежа, пожалуйста указывайте «благотворительное пожертвование». Также перевести средства на счет фонда можно через банкомат или через приложение «Сбербанк-онлайн», набрав в «Личном кабинете» название «Даря надежду». Название акции происходит от минимальной суммы, которая не создаст прореху ни в одном кошельке: сто рублей. Это посильная сумма для большинства людей, а для бывших мохнатых беспризорников, живущих на попечении волонтеров – это шанс в будущем обрести свою семью. Дело в том, что на попечении фонда сейчас находится 119 хвостиков. Их содержание, лечение и стерилизация происходит за счет добровольных взносов как самих волонтеров, так и неравнодушных людей. Так же добровольные пожертвования идут на ремонтные работы в здании будущего приюта. К сожалению, средств не всегда хватает на потребности животных и именно поэтому время от времени было решено проводить День стольника.В этот раз собранные средства пойдут не только на закупку кормов, но и стерилизацию девяти кошек и двух собак. Для справки: стерилизация кошки стоит две тысячи, собаки – три с половиной.Свои добровольные взносы горожане могут перечислять на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» для финансовой помощи:ОАО Сбербанк России, дополнительный офис №9031/0701 Восточно-Сибирского банка;Расчетный счет:40703810331000000072;ИНН: 2457078835;КПП: 245701001;ОГРН: 1027700132195.В назначении платежа, пожалуйста указывайте «благотворительное пожертвование».Также перевести средства на счет фонда можно через банкомат или через приложение «Сбербанк-онлайн», набрав в «Личном кабинете» название «Даря надежду».