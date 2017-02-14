Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2017, 15:30



Диксон возрождается. В ближайшее время прогнозируется увеличение населения арктического поселка на 3 тысячи человек.

Увеличение диксонцев фактически имеет под собой административную основу – оно принято в рамках освоения крупных залежей угля. По оценкам экспертов, запасы угля различных категорий на Диксоне составляет около 10 млрд тонн, а Таймырский угольный бассейн является одним из крупнейших угольных месторождений на планете. С 2015 года разработкой месторождения и развитием инфраструктуры поселка занимается «Арктическая горная компания» под управлением УК «Востокуголь». В 2016 году по Северному морскому пути в Европу отправилась первая пробная партия таймырского угля объемом 20 тыс. тонн. В поселке создан парк горюче-смазочных материалов на 5 тыс. кубометров, начато строительство причала. По мнению полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло, увеличение численности населения арктического поселка повлечет за собой развитие инфраструктуры, а также образовательной и медицинской отраслей. Летом 2016 года оно насчитывало 600 человек, к сегодняшнему дню сюда уже переехали еще 200 человек.Увеличение диксонцев фактически имеет под собой административную основу – оно принято в рамках освоения крупных залежей угля. По оценкам экспертов, запасы угля различных категорий на Диксоне составляет около 10 млрд тонн, а Таймырский угольный бассейн является одним из крупнейших угольных месторождений на планете.С 2015 года разработкой месторождения и развитием инфраструктуры поселка занимается «Арктическая горная компания» под управлением УК «Востокуголь». В 2016 году по Северному морскому пути в Европу отправилась первая пробная партия таймырского угля объемом 20 тыс. тонн. В поселке создан парк горюче-смазочных материалов на 5 тыс. кубометров, начато строительство причала.По мнению полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло, увеличение численности населения арктического поселка повлечет за собой развитие инфраструктуры, а также образовательной и медицинской отраслей.