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14 февраля 2017, 15:53



Сенаторы обеспокоены ходом строительства перинатального центра в Норильске.

Из 32 запланированных объектов 11 уже сданы в эксплуатацию. По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Натальи Стадченко, в марте этого года планируется открытие центров на Сахалине, в Ингушетии и Республике Хакасии, а также в Пензе. «В этих центрах уже идет монтаж оборудования», — сказала она. В ноябре запланировано открытие центра в Пскове. Медучреждения в Архангельске, Республике Бурятия, Смоленске и Ульяновске должны быть сданы в декабре. «В этих регионах поставили срок сдачи на конец года, чтобы перестраховаться. Ни у фонда ОМС, ни у Минздрава нет опасений, что эти перинатальные центры не будут сданы к концу 2017 года», — подчеркнула Стадченко. При этом особую тревогу вызывает объект в Норильске, где до сих пор не готово здание. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что финансирование программы заканчивается в 2017 году, и региону в случае невыполнения поручения придется достраивать центр на свои деньги. Как пишет «Парламентская газета», члены Комитета Совета Федерации по социальной политике обсудили исполнение протокольного поручения главы палаты регионов Валентины Матвиенко о строительстве и вводе в эксплуатацию перинатальных центров в 2017 году.Из 32 запланированных объектов 11 уже сданы в эксплуатацию. По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Натальи Стадченко, в марте этого года планируется открытие центров на Сахалине, в Ингушетии и Республике Хакасии, а также в Пензе.«В этих центрах уже идет монтаж оборудования», — сказала она.В ноябре запланировано открытие центра в Пскове. Медучреждения в Архангельске, Республике Бурятия, Смоленске и Ульяновске должны быть сданы в декабре.«В этих регионах поставили срок сдачи на конец года, чтобы перестраховаться. Ни у фонда ОМС, ни у Минздрава нет опасений, что эти перинатальные центры не будут сданы к концу 2017 года», — подчеркнула Стадченко.При этом особую тревогу вызывает объект в Норильске, где до сих пор не готово здание. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что финансирование программы заканчивается в 2017 году, и региону в случае невыполнения поручения придется достраивать центр на свои деньги.