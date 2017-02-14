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14 февраля 2017, 16:15



В Дудинке состоялся благотворительный спектакль.

Средства, собранные от продажи билетов, а это порядка 145 тысяч рублей, направлены в благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» на реабилитацию пятилетнего дудинца Алана Алдатова. 12 февраля на сцене большого зала кинодосугового центра «Арктика» состоялся благотворительный спектакль «Кракатук — волшебный орех». В его подготовке участвовали сотрудники Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», учащиеся дудинской гимназии и увлеченные театром горожане. Постановку посетили более 250 жителей Дудинки.Средства, собранные от продажи билетов, а это порядка 145 тысяч рублей, направлены в благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» на реабилитацию пятилетнего дудинца Алана Алдатова.